Buenos Aires 23 de octubre de 2025 ELECCIONES 2025

Yofe apuntó contra Milei y dijo que “a la política le falta empatía”

El candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica cuestionó la falta de representatividad política, criticó la influencia de los liderazgos personalistas y destacó la vigencia del legado ético de Elisa Carrió.

