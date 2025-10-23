Volver | La Tecla Nacionales 23 de octubre de 2025 DEUDA PARLAMENTARIA

Por Hernán Sánchez

hernansanchez03

Una ley de la dictadura y una representación por provincias que no se actualiza

Este domingo se elegirán 127 diputados en todo el país, para renovar casi la mitad de los 257 que integran la Cámara baja. Sin embargo, la falta de actualización de una norma que se usó para el llamado a elecciones de 1983, y estableció la cantidad de representantes por provincia, ha dejado a muchas jurisdicciones subrepresentadas. Buenos Aires, la más afectada.

Compartir