Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de octubre de 2025 BONDI PARA TODES

Provincia confirmó que habrá transporte público gratis el domingo de elecciones

El Ministerio de Transporte bonaerense dispuso que los viajes en colectivo el 26 de octubre sean sin costo. Lo mismo ocurrió el pasado septiembre con las elecciones legislativas provinciales y locales.

Compartir