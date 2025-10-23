23 de octubre de 2025
Provincia confirmó que habrá transporte público gratis el domingo de elecciones
El Ministerio de Transporte bonaerense dispuso que los viajes en colectivo el 26 de octubre sean sin costo. Lo mismo ocurrió el pasado septiembre con las elecciones legislativas provinciales y locales.
El ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, ratificó que el transporte público será gratuito el próximo domingo 26 de octubre, cuando se realicen las elecciones legislativas.
Así, se repetirá lo dispuesto el pasado 7 de septiembre, en los comicios provinciales y locales, y alcanzará, además de los colectivos, al transporte fluvial del Delta del Paraná.
La medida abarca a los servicios regulares de transporte público automotor de pasajeros, de carácter urbano e interurbano de media distancia, aledaños a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) e interurbanos de larga distancia, de jurisdicción provincial; y a los servicios regulares urbanos, interurbanos de media y larga distancia.
“El servicio gratuito en las jornadas electorales es una herramienta fundamental para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades. Nuestra responsabilidad es garantizar que ningún ciudadano o ciudadana vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte”, sostuvo Marinucci.
En tal sentido, añadió que “el transporte público no solo es un medio de movilidad, sino también un instrumento de integración y de fortalecimiento institucional. Por eso, hemos dispuesto que las empresas refuercen sus frecuencias para que todos puedan viajar de manera ágil y segura”.
Por otra parte, la cartera de Transporte instó a los municipios de la Provincia a adherir a esta medida, reafirmando el compromiso de la gestión con el acceso universal al sufragio y el fortalecimiento de la democracia.