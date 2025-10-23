23 de octubre de 2025
LEGISLATIVAS
Cristina Kirchner: "El experimento libertario fracasó"
Días previos a las elecciones nacionales, la ex-mandataria lanzó un mensaje a través de sus redes en el cual llamó a cuidar el voto popular y a frenar a Javier Milei.
A tres días de las elecciones legislativas, la ex-presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió un mensaje a través de sus redes sociales en el cual lanzó duras críticas a la gestión de Milei.
"Este próximo domingo 26 de octubre tenemos una cita decisiva y también una gran oportunidad democrática, porque no elegimos solamente diputados y senadores, el voto de cada uno de ustedes puede ponerle un límite al desgobierno de Milei para terminar con el ajuste permanente sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad", expresó en las primeras líneas del mensaje.
"El experimento libertario fracasó y todos lo saben. La gente no llega a fin de mes, tiene que endeudarse para pagar la luz, comprar comida o remedios, mientras los ganadores del modelo fugan las enormes ganancias que obtuvieron con la timba financiera"
En esa sintonía, señaló que Donald Trump es el "jefe de campaña y el principal sostén" de Javier Milei. "Milei se cansó de repetir en público que era el mejor gobierno de la historia con el plan económico más exitoso, pero terminó rogando un salvataje en Estados Unidos", agregó, destacando que el salvataje de solución no tuvo "nada" y de humillación "todo".
"Este 26 de octubre hay que frenar este modelo de entrega, de destrucción y sobre todo de profunda humillación nacional, y la única fuerza capaz de hacerlo es el peronismo. Les pido que este domingo vayan a votar porque no hay camino más democrático para cambiar las cosas que el voto", expresó en relación a los comicios del próximo domingo.
La ex-mandataria también aprovechó para criticar a la Boleta Única, instrumento de votación que reemplazó a la histórica "boleta sábana": "También les pido que cuidemos mucho la elección. El gobierno cambió el instrumento de votación sin la debida capacitación, poniendo en riesgo la transparencia que nuestro sistema siempre tuvo".
"Cada presidente de mesa, cada fiscal y cada votante tiene la responsabilidad de cuidar el voto popular. El Freno a Milei empieza este domingo, pero la tarea continúa al día siguiente para empezar a pensar cómo sacar a la Argentina del desastre que este gobierno va a dejar", sentenció.