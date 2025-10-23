23 de octubre de 2025
RECORRIDA
Fuerza Patria pisa fuerte en Morón: Marinucci y candidatos junto al sector industrial
La comitiva visitó empresas del Parque Cántabrica y destacó la articulación público-privada para fortalecer el desarrollo regional.
El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, junto a los candidatos a diputados por Fuerza Patria, Jimena López y Sebastián Galmarini, visitaron el Parque Industrial Cántabrica, en el partido de Morón, donde mantuvieron un encuentro con representantes del sector productivo y autoridades locales.
La jornada permitió recorrer distintas empresas radicadas en el predio y conocer los proyectos de expansión y modernización que se llevan adelante con apoyo del Estado provincial. También participaron de la recorrida el intendente de Morón, Lucas Ghi; el titular de la Unión Industrial del Oeste (UIO), Edgardo Gámbaro; la directora provincial Sibila Botti, y Jorge Laviuzza.
Marinucci resaltó la importancia de contar con “un parque industrial modelo que garantiza el desarrollo local y regional generando empleo”, y sostuvo: “Desde Fuerza Patria creemos que el país sale con más inversores para producir, con más trabajadores llevando adelante la mano de obra”.
En la misma línea, el titular de la cartera de Transporte señaló: “Se trata de generar riqueza para generar consumo en el mercado interno y, además, generar producción para poder exportar y recibir los dólares que necesita la Argentina”.
Luego, Jimena López enfatizó: “Acá está la Argentina que buscamos, la que industrializa, genera mano de obra y exporta productos. Este parque da la posibilidad a 2.500 personas de tener trabajo de manera directa, pudiendo generar mayor capacidad, pero obviamente necesita el acompañamiento del Estado nacional”, y agregó: “Vamos a legislar para mejorar los sectores industriales medios y chicos, estamos orgullosos de que el trabajo argentino llegue al resto del mundo”.
En tanto, Galmarini comentó: “Estamos muy agradecidos por la invitación, porque fueron muy sinceros al contarnos los problemas que tienen. Por la situación macroeconómica, no venden, la Argentina no funciona, no llegan a fin de mes. Tienen una flor de problema ahí”, y añadió: “Nuestro compromiso es ponerle un freno a Milei y terminar con esta historia de imponer cosas sin consenso por decreto, con vetos o incumpliendo las leyes”.
Por su parte, el intendente Ghi agradeció la visita del Ministro y subrayó la importancia de “seguir planificando acciones que generen más trabajo, más inclusión, más empleo, más desarrollo, más innovación, de la mano de la iniciativa privada en la articulación con el Estado municipal y provincial”.
A su turno, el titular de la UIO, Edgardo Gámbaro, dijo: “Estamos muy contentos de haber tenido esta visita en nuestra casa, seguiremos trabajando por el desarrollo de la producción y la industria”.
Marinucci mantiene un vínculo histórico con este polo productivo: cuando fue concejal de Morón, acompañó la ordenanza que permitió que los terrenos fueran destinados a la creación del Parque Industrial La Cantábrica, y años más tarde, desde Trenes Argentinos, impulsó la cesión de tierras para su ampliación, fortaleciendo la infraestructura y la capacidad operativa del predio.