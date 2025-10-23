El parejismo augura un “noviembre sangriento” y apunta a un alfil de Caputo
Las disputas internas se mantienen latentes en la recta final hacia las elecciones. Desde el entorno del armador provincial Sebastián Pareja confiaron que luego del domingo 26 recrudecerá la interna con Las Fuerzas del Cielo. La guerra amenaza con sacudir la Legislatura y suena un nombre para reemplazar a un caputista.
“Preparate, porque vamos a tener un noviembre sangriento”. La brutal frase, disparada como un misil por un hombre del entorno de Sebastián Pareja, encierra una advertencia y un anticipo detrás de su apariencia bélica.
A días de las elecciones nacionales y con una derrota en la provincia de Buenos Aires que caló hondo en los libertarios el pasado 7 de septiembre, el parejismo vela las armas para una batalla que, anticipan, será sin cuartel contra Las Fuerzas del Cielo.
La interna en el oficialismo nacional deja, día a día, nuevos capítulos. El último fue la salida abrupta del ahora ex canciller Gerardo Werthein, quien hizo caso omiso al pedido de postergar su renuncia hasta después del domingo, lanzando su dimisión como un desafío y un gesto de hostilidad a mitad de una semana crucial para Javier Milei y su gobierno.
Días atrás, los Gordos Dan de la vida lo habían apuntado como responsable del fracaso de las negociaciones con Estados Unidos, horas después de que la sociedad presenciara cómo la delegación argentina, encabezada por el Presidente, era humillada por Donald Trump y toda su irreverente excentricidad. No hubo anuncios, que llegaron poco después a través de las redes sociales de Scott Bessent, el todopoderoso responsable del Tesoro estadounidense.
Werthein tuvo una salida poco contemplativa del Gobierno, a días de las elecciones.
En plena campaña electoral, el sector vinculado a Santiago Caputo recordó que el fracaso de septiembre en territorio bonaerense tuvo padres y madres (el karinismo / parejismo / menemismo), y tomaron aire con el show presidencial del Movistar Arena. “Los de Santiago volvieron a tomar protagonismo, movieron su gente y el recital pareció ser un mensaje hacia los jóvenes de las redes”, evaluaron desde el riñón mileista.
Preocupado por las posibles esquirlas de una guerra contenida, Milei llamó a la cordura y pidió una tregua hasta el lunes 27, en un intento por demostrar cierta cuota de unidad en pos de conseguir el objetivo, confesado por él mismo: al menos un tercio de la Cámara de Diputados para evitar más rechazos masivos a sus vetos.
Con esta lógica de enfrentamiento interno evalúa el parejismo el escándalo matancero de las últimas horas. Atribuyen al armador Luis Ontiveros, un antiguo puntero del peronismo, haberse quedado con dineros destinados al aparato fiscalizador para el 26 de octubre, con un resultado inquietante: el PRO retiró sus fiscales (la cifra va de los mil a cuatro veces ese número) y el distrito gobernado por Fernando Espinoza se quedó solo con los voluntarios violetas en las mesas de votación.
Poder legislativo
A pesar de haber perdido por casi 14 puntos las desdobladas legislativas de septiembre, La Libertad Avanza experimentará un notorio crecimiento en sus bloques de la Legislatura, conformados hoy por 12 manos en Diputados y cuatro en el Senado.
Sin embargo, para furia y disgusto de Las Fuerzas del Cielo, el parejismo copó las listas y quedarán en insultante desventaja en el seno de las bancadas legislativas, augurando un clima de internismo a partir del mes próximo.
Nahuel Sotelo vuelve a Diputados para hacer dupla caputista con Romo, lejos de Karina.
Según pudo saber La Tecla.info, uno de los principales objetivos es el control del bloque en la Cámara Baja (en el Senado no hay alfiles del Cielo), hoy en manos del caputista Agustín Romo, surgido del núcleo duro de la militancia tuitera y activo soldado en las redes sociales.
A Romo (tiene mandato hasta 2027) se sumará, desde el 10 de diciembre, el actual Secretario de Culto y Civilización del Gobierno nacional, Nahuel Sotelo, quien ya ocupó una banca y solicitó licencia para ir a la administración Milei. El integrante del “brazo armado de La Libertad Avanza” vuelve ahora como legislador electo por la Tercera Sección.
En tal sentido, trascendió que son varios los candidatos a liderar el grupo libertario en Diputados, aunque la mayor cantidad de apoyos los tiene el bahiense Oscar Liberman, ex candidato a intendente de esa ciudad, quien ingresa tras encabezar la lista violeta que ganó las elecciones en la Sexta Sección electoral.
La homogeneidad entre los senadores -los que ingresan y los que siguen en sus bancas responden a Pareja- deja a salvo al bloque de disputas intestinas, sin candidatos firmes a presidirlo por el momento. Aunque comienza la danza de nombres y Diego Valenzuela es un nombre con apoyos, sin descartarse otras opciones como Carlos Curestis, actual mandamás del grupo.