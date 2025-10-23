23 de octubre de 2025
Los allanamientos llegaron a la Provincia: la Justicia investiga un estudio contable cercano a Espert
La investigación por presunto lavado de dinero que involucra al diputado José Luis Espert se intensificó con allanamientos recientes en Pergamino, su ciudad natal. Sin haber podido esquivar el escándalo, el libertario renunció a su candidatura y pidió licencia en Diputados.
El Estudio Contable de Fernando Escobar, amigo de Espert y presunto domicilio fiscal del economista, fue allanado por orden de la Fiscalía Federal de San Isidro, a cargo de Fernando Domínguez. Los operativos buscan documentación relativa a Federico Andrés "Fred" Machado, empresario acusado de narcotráfico y con pedido de extradición a Estados Unidos.
Cabe señalar que el escándalo que le costó al libertario su candidatura en las elecciones legislativas nacionales de este domingo se centra en la relación entre Espert y Machado, y apunta a los siguientes hechos: en primer lugar, el ya comprobado pago de US$200.000 que el diputado recibió en una cuenta del Banco Morgan Stanley durante su campaña presidencial de 2019, como parte de un supuesto acuerdo por US$1.000.000.
Y, en segundo lugar, el uso de bienes: Machado también le habría facilitado una camioneta blindada y un avión privado, reconocido por Espert, quien viajó en él unas 35 veces, incluso para visitas familiares a Pergamino, lugar que este miércoles fue hallado.
Estos sucesos ya tuvieron consecuencias políticas: Espert renunció a su postulación para La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y dejó la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Además, uno de los máximos aliados de Javier Milei tuvo que pedir licencia en la Cámara baja, acorralado por las denuncias en su contra.
Cabe mencionar que los recientes allanamientos en Pergamino son una continuación del realizado previamente en la casa de Espert en San Isidro, en una causa donde la Justicia ya rechazó la solicitud de inhibitoria presentada por la defensa del diputado para que el caso pase a los tribunales de Comodoro Py.