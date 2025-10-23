Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de octubre de 2025 NARCOGATE

Los allanamientos llegaron a la Provincia: la Justicia investiga un estudio contable cercano a Espert

La investigación por presunto lavado de dinero que involucra al diputado José Luis Espert se intensificó con allanamientos recientes en Pergamino, su ciudad natal. El Estudio Contable de Fernando Escobar, amigo de Espert y presunto domicilio fiscal del economista, fue allanado por orden de la Fiscalía Federal de San Isidro

