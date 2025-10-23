Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de octubre de 2025 ESCENARIO COMPARTIDO

Sin un acto unificado, Fuerza Patria cierra la campaña con Kicillof, Massa y Taiana

Rumbo a las elecciones legislativas de este domingo y en el tramo final de la campaña, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, comparten este jueves un acto en el municipio de San Martín que marcará el cierre bonaerense de Fuerza Patria. Expectativa por la presencia de La Cámpora.

