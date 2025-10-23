23 de octubre de 2025
ESCENARIO COMPARTIDO
Sin un acto unificado, Fuerza Patria cierra la campaña con Kicillof, Massa y Taiana
Rumbo a las elecciones legislativas de este domingo y en el tramo final de la campaña, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, comparten este jueves un acto en el municipio de San Martín que marcará el cierre bonaerense de Fuerza Patria. Expectativa por la presencia de La Cámpora.
En el tramo final de la campaña, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, comparten este jueves un acto en el municipio de San Martín que marcará el cierre bonaerense de Fuerza Patria, rumbo a las elecciones legislativas de este domingo.
El encuentro tendrá lugar en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y reunirá a jubilados, PyMEs, mujeres, universitarios y trabajadores de la obra pública.
Según lo informado por el oficialismo provincial, desde Fuerza Patria optaron por una modalidad de campaña austera y territorial, dejando de lado los actos multitudinarios. En ese marco, la cita en la UNSAM servirá como el punto final del recorrido proselitista en la provincia.
En el escenario acompañarán a Kicillof y Massa el candidato a diputado nacional Jorge Taiana y el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. También se espera la participación de representantes del INTI, el INTA y la CNEA, entre otras instituciones que respaldan a Fuerza Patria. Si bien por el momento no dejaron trascender sus intenciones, se espera que la presencia de La Cámpora, la otra pata que compone FP, se haga notar a través de dirigentes de peso.
La actividad en San Martín forma parte de una serie de actos de cierre que el espacio desplegará en distintos puntos del conurbano. En los días previos, el gobernador y los candidatos visitarán Almirante Brown y Berazategui, combinando anuncios de gestión con actividades partidarias, tal como sucedió en la elección provincial del 7 de septiembre.
En Almirante Brown, Kicillof encabezará la capacitación de fiscales del espacio, mientras que en Berazategui participará de un acto en la escuela de policía Juan Vucetich, antes de finalizar la jornada en San Martín.
A su vez, la convocatoria incluye a todos los postulantes de la coalición, entre ellos Jimena López, Juan Grabois y Sergio Palazzo.
El comando central de campaña funcionará en el mismo búnker utilizado el 7 de septiembre. Desde allí se coordinará la estrategia comunicacional, la difusión de resultados y la designación de voceros ante los medios durante la jornada de las elecciones. El lugar elegido es el hotel Grand Brizo, ubicado en pleno centro de la capital bonaerense.