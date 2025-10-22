Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de octubre de 2025 DEFINICIÓN

Kicillof: “Milei se pasó un pueblo”

A cuatro días de las elecciones legislativas, el Gobernador dijo que el Presidente está “desesperado” y criticó el incumplimiento de leyes ratificadas por el Congreso a pesar de sus vetos: “Está al borde del sistema democrático”.

