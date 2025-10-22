22 de octubre de 2025
Kicillof: “Milei se pasó un pueblo”
A cuatro días de las elecciones legislativas, el Gobernador dijo que el Presidente está “desesperado” y criticó el incumplimiento de leyes ratificadas por el Congreso a pesar de sus vetos: “Está al borde del sistema democrático”.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo hoy que el presidente de la Nación, Javier Milei, está “desesperado” por presentar como una victoria el resultado de las elecciones del domingo próximo, sea cual sea, y advirtió que el modelo económico del gobierno libertario es “insostenible” y “peligroso”.
El mandatario provincial hizo estas afirmaciones durante una entrevista con el periodista Gustavo Sylvestre en su programa Minuto Uno, por el canal C5N.
“Milei está desesperado para mostrar que, salga como salga, le fue bien en esta elección”, dijo Kicillof. “Van a tratar de mostrar que con un 35% de los votos ‘ganó Milei’ y que tienen un apoyo bárbaro.”
Sin embargo, consideró que el modelo económico aplicado por Milei y el ministro Luis Caputo es “insostenible” y “un desastre” y que lo demuestra el hecho de que el gobierno estadounidense haya tenido que montar un “rescate”.
“Si te va bien, no te tienen que rescatar. Te rescatan cuando es un desastre”, apuntó Kicillof. E ironizó sobre la idea, propalada por militantes libertarios y por el propio gobierno, de que existe una conspiración “kuka” para desestabilizar el plan.
“No es una conspiración del peronismo mundial. Es que esto es insostenible. Y es muy peligroso. Hay que ponerle un límite. Porque los que están quebrando al país son ellos”, dijo el gobernador bonaerense. “La gente se está endeudando de todas las maneras posibles. Es récord la morosidad en tarjetas de crédito. Las familias no pueden pagar siquiera el pago mínimo. Es muy grave.”
Kicillof cuestionó también que Milei haya promulgado leyes en forma “suspendida” luego de que el Congreso dejara sin efecto sus vetos a esas normas. “Está al borde del sistema democrático argentino”, denunció.
“Milei le pasa por arriba a la Constitución del ’53, que dice defender. En un Congreso hay que votar leyes, hay que conseguir mayorías y aprobarlas. No se gobierna con vetos y decretos. Eso es gobernar de espaldas al Congreso. Como estaba Milei cuando asumió”, apuntó el Gobernador.
“Se pasó un pueblo. Ya está fuera de la Constitución Nacional. Eso es Milei”, definió Kicillof.
El mandatario provincial dijo que las elecciones legislativas nacionales serán muy importantes. “El domingo nos jugamos muchísimo”, remarcó. “No sé cuál va a ser el resultado de la elección. Pero creo que las urnas le van a pedir a Milei respeto por las leyes, por el Congreso, por la Constitución, por la oposición, por la gente.”