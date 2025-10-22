Apps
Miércoles, 22 octubre 2025
22 de octubre de 2025
Las universidades van a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Tras la promulgación de la norma de financiamiento en forma “suspendida”, las casas de altos estudios resolvieron llevar el tema al ámbito judicial. Lo anunciaron los rectores.

Las universidades públicas nacionales irán a la Justicia para obligar al gobierno de Javier Milei a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, promulgada por el Poder Ejecutivo pero en forma “suspendida”, de manera de evitar su aplicación.

Milei se opuso desde el principio a la sanción de esa norma y a otras como la que establece la emergencia económica en el área de discapacidad. Tras su aprobación en el Congreso, las vetó, y cuando ambas cámaras insistieron en sancionarlas, el Presidente las promulgó, pero en los decretos respectivos estableció que sendas leyes quedaban suspendidas por no incluir una cláusula de financiamiento.

El Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunió hoy para tratar el tema y acordó en forma unánime recurrir a la Justicia para exigir que el Ejecutivo cumpla con la ley de financiamiento.

“Un decreto no puede suspender una ley”, consideró el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Leandro Vergara. Y el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, dijo que “es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aun en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política”.

“Hemos sido muy responsables y serios, priorizando siempre los caminos institucionales para reclamar una respuesta, y corresponde ahora recurrir a la Justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”, añadió Vergara.
 

