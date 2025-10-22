Volver | La Tecla Nacionales 22 de octubre de 2025 PRESIÓN

El dólar sigue en niveles récord y Caputo dijo que el plan no cambia

A sólo dos jornadas cambiarias de las elecciones nacionales, el precio de la divisa estadounidense se mantuvo en $ 1515, y el blue y los dólares financieros registraron leves subas.

Compartir