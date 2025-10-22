Apps
Miércoles, 22 octubre 2025
22 de octubre de 2025
PRESIÓN

El dólar sigue en niveles récord y Caputo dijo que el plan no cambia

A sólo dos jornadas cambiarias de las elecciones nacionales, el precio de la divisa estadounidense se mantuvo en $ 1515, y el blue y los dólares financieros registraron leves subas.

Quedan sólo dos jornadas cambiarias antes de las elecciones nacionales del domingo y el dólar no ofreció ningún alivio hoy, ya que en su versión oficial cerró al mismo precio que ayer ($ 1515 pesos), mientras que el blue o paralelo y las modalidades financieras registraron leves alzas.

La cotización del dólar minorista se mantuvo, sin que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) interviniera, mientras que el blue subió cinco pesos hasta llegar a los 1550.

Las versiones financieras del dólar estadounidense tuvieron alzas poco considerables: el MEP cerró en $ 1592, con un 0,1% de aumento respecto de la rueda anterior, y el “contado con liqui” o CCL, en $ 1612, un 0,3% más que ayer.

En su versión mayorista, la divisa norteamericana computó una leve baja de su cotización, del 0,13%, y quedó en $ 1488, a tres pesos del techo de la banda cambiaria fijada por el gobierno de Javier Milei.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, dijo hoy a empresarios que “no va a haber ningún cambio al esquema actual”, a pesar de la presión devaluatoria del mercado.
 

