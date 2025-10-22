Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de octubre de 2025 DEFENSA AL CONSUMIDOR

La Provincia multó a una obra social por no cubrir un tratamiento oncológico de una afiliada

Desde el ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica multaron a OSDE por 20 millones de pesos luego de que una consumidora abonara de manera particular la cirugía por un cáncer de mama y no recibió reintegro

Compartir