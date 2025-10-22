Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de octubre de 2025 CAMPAÑA

Fuerza Patria con cierres diferenciados y un domingo en familia en La Plata

El peronismo bonaerense tendrá su búnker en la capital bonaerense con la presencia de todos los sectores que integran la coalición. Mientras tanto, encaran el tramo final del proceso electoral para obtener un triunfo sobre La Libertad Avanza

