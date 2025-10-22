22 de octubre de 2025
CAMPAÑA
Fuerza Patria con cierres diferenciados y un domingo en familia en La Plata
El peronismo bonaerense tendrá su búnker en la capital bonaerense con la presencia de todos los sectores que integran la coalición. Mientras tanto, encaran el tramo final del proceso electoral para obtener un triunfo sobre La Libertad Avanza
En la última semana previa a las elecciones, los candidatos y referentes de Fuerza Patria intensificaron su campaña territorial y en redes sociales con un objetivo principal: explicar cómo votar con la Boleta Única de Papel (BUP). Asimismo, confirmaron que habrá un búnker unificado en La Plata este domingo 26 de octubre.
En el marco de la campaña, desde la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof dio instrucciones sobre el uso correcto del nuevo formato y reforzó el mensaje de unidad del espacio. En tanto, el candidato presidencial Sergio Massa difundió un video en el que pidió “contar hasta 7, fuerte y al medio” al momento de votar al frente.
Por su parte, Jorge Taiana, cabeza de lista en la provincia, realizó recorridas donde explicó los pasos para emitir el voto con la nueva modalidad. El espacio busca evitar confusiones en el cuarto oscuro y garantizar la correcta expresión del voto en las elecciones del domingo.
En paralelo, los apoderados de Fuerza Patria presentaron ante la Cámara Nacional Electoral un pedido formal para que el recuento de votos se publique por distrito, y no como un único cómputo nacional. Según el escrito, firmado por Eduardo López Wesselhoefft, Patricia García Blanco, Eduardo Cergnul y Agustina Vila, el objetivo es visibilizar el desempeño del peronismo en cada provincia.
El planteo fue acompañado por otros sectores políticos y obtuvo resolución favorable. De esta manera, los resultados permitirán observar la evolución electoral del espacio en todo el país.
Durante el jueves, los tres sectores que integran Fuerza Patria realizarán actos de cierre en distintas provincias. Cada evento contará con la presencia de los principales dirigentes del frente y mantendrá el mensaje común de la campaña, centrado en la consigna “sumar fuerzas para frenar a Milei”.
El comando central de campaña funcionará en el mismo búnker utilizado el 7 de septiembre. Desde allí se coordinará la estrategia comunicacional, la difusión de resultados y la designación de voceros ante los medios durante la jornada de las elecciones. El lugar elegido es el hotel Grand Brizo, ubicado en pleno centro de la capital bonaerense.