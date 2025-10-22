Apps
Miércoles, 22 octubre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
22 de octubre de 2025
EN CHILE

Tragedia familiar: un fotógrafo mató a sus dos hijos gemelos y se suicidó en su casa

Los cuerpos fueron encontrados por un familiar que vive en el mismo terreno, quien dio aviso inmediato a las autoridades.

Tragedia familiar: un fotógrafo mató a sus dos hijos gemelos y se suicidó en su casa
Compartir

Un hombre de 62 años fue encontrado muerto junto a sus dos hijos gemelos de 17 en la localidad de La Reina, Santiago de Chile. La Fiscalía Oriente confirmó que la principal hipótesis apunta a un doble filicidio seguido de suicidio.

“Hay tres casas al interior del terreno, y uno de los familiares que había salido momentos antes, al regresar, encuentra fallecidos al padre y a los menores de edad”, explicó el fiscal Francisco Lanas Madrid.

El subcomisario Connie González, de la Policía de Investigaciones de Chile, confirmó que “la evidencia inicial descartó la participación de terceros” y aseguró que “no hay indicios de robo”. Así se refuerza la hipótesis del doble homicidio seguido de suicidio.

El presunto autor del crimen fue identificado como Eduardo Cruz Coke Japke, un reconocido camarógrafo y director de fotografía que colaboró durante varios años con la Fundación Teletón.

La organización emitió un comunicado en el que expresó su pesar y recordó su trayectoria: “Eduardo colaboró con Fundación Teletón durante varios años como camarógrafo y director de fotografía. Fue un gran profesional que, con su talento, dedicación y generosidad, contribuyó a dar vida a muchas de las historias que compartimos en el programa Teletón. Su vínculo con nosotros y con este trabajo se mantuvo hasta hoy”.

Por otra parte, los hijos de Cruz Coke, identificados con las iniciales F.R.CC.G y E.A.CC.G, figuraban en el listado de personas con discapacidad de la Municipalidad de Providencia, según publicó Emol.

La madre de los adolescentes se encontraba de viaje en Bariloche al momento del suceso y regresó a Santiago tras ser informada de la tragedia.


 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

PASO ADELANTE

Sin apoyo opositor, avanzó un proyecto de Axel Kicillof en el Senado bonaerense

El oficialismo impuso su número y dio despacho favorable al proyecto de Ley Audiovisual del Ejecutivo en la comisión de Presupuesto y Hacienda. La iniciativa cuenta con media sanción de Diputados.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Debilidades de Taiana y el desafío de Fuerza Patria luego de gastar “la bala de plata”

Apareció Mariana Lens, la joven argentina que era intensamente buscada en Mallorca

Villa Gesell: la Justicia pone la lupa sobre el manejo de fondos municipales

Fiscalización en crisis: el PRO se baja en La Matanza y crece la tensión con los libertarios

Dónde voto: consultá el padrón electoral definitivo para las elecciones del 26 de octubre

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET