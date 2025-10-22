Volver | La Tecla Nacionales 22 de octubre de 2025 NUEVA BAJA

Gerardo Werthein le presentó a Milei su renuncia como canciller

La salida del canciller estaba prevista para después de las elecciones del domingo, pero a raíz de los fuertes rumores de desembarco del asesor presidencial Santiago Caputo al gabinete dio el primer paso. El malestar con Caputo tiene raíz en los ataques que recibió el canciller por parte de la tropa digital que responde al asesor.

Compartir