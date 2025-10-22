22 de octubre de 2025
NUEVA BAJA
Gerardo Werthein le presentó a Milei su renuncia como canciller
La salida del canciller estaba prevista para después de las elecciones del domingo próximo, pero condicionada al desembarco del asesor presidencial Santiago Caputo al gabinete. El malestar con Caputo, integrante del “triángulo de hierro”, obedece a los ataques que recibió el canciller por parte de la tropa digital que responde al asesor.
El canciller había sido cuestionado internamente por la fallida reunión bilateral entre Milei y Donald Trump, en la que el presidente de Estados Unidos condicionó su apoyo financiero al país a un triunfo electoral de La Libertad Avanza.
Días atrás, Milei anticipó que tras tener en claro el resultado electoral evaluará qué cambios debe realizar en su equipo de colaboradores para encarar los últimos dos años de su mandato.
Sin un reemplazo definido, la salida de Werthein era una posibilidad que se venía barajando desde hace varios días. Post elecciones, el presidente realizará una reestructuración de su gabinete desde el lunes, forzado por las salidas de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad, y de Luis Petri, del de Defensa.
Pero el foco está puesto en la asunción formal de Santiago Caputo, quien luego de dos años de asesoría daría el salto a un cargo oficial. Los rumores lo señalan como posible Jefe de Gabinete, en lugar de Guillermo Francos.
Según trascendió, Werthein está “cansado de que lo operen” desde las redes sociales y medios de comunicación. De hecho, luego de la pasada reunión Milei-Trump, el tuitero y miembro de las Fuerzas del Cielo,Daniel Parisini (alias El Gordo Dan), lo culpó directamente por el “error” de Trump, quien condicionó la ayuda económica a Argentina al triunfo del Gobierno en las elecciones del próximo domingo 26. Desde ese sector, y sus terminales internacionales, agregaron fuera de micrófono que el canciller “no tiene buenos contactos con el Partido Republicano”, que es cercano al expresidente demócrataBill Clintony su esposaHillary Clinton, y que “Trump sabe todo eso y no le gusta”.