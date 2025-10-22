Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de octubre de 2025 FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Debilidades de Taiana y el desafío de Fuerza Patria luego de gastar “la bala de plata”

Cuáles son los principales atributos del cabeza de lista de Fuerza Patria para las elecciones del domingo. También, la cruz que pesa sobre Jorge Taiana y que le puede hacer perder apoyo del electorado. "La debilidad es que ya se gastaron la bala de plata del aparato de los intendentes", afirmó un analista.

