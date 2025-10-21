Volver | La Tecla Nacionales 21 de octubre de 2025 GRAVE

Otro diputado libertario en la mira: denuncian que desviaba sueldos de empleados

Se filtraron audios, presuntamente del fueguino Santiago Pauli (LLA), que indicarían que exigía parte de los salarios de los trabajadores para financiar al partido. El legislador fueguino impulsó el proyecto de Ficha Limpia.

Compartir