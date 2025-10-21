21 de octubre de 2025
GRAVE
Otro diputado libertario en la mira: denuncian que desviaba sueldos de empleados
Se filtraron audios, presuntamente del fueguino Santiago Pauli (LLA), que indicarían que exigía parte de los salarios de los trabajadores para financiar al partido. El legislador fueguino impulsó el proyecto de Ficha Limpia.
A apenas cinco días de las elecciones legislativas del domingo, surgió una nueva y grave denuncia que implica a un diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) en una supuesta trama de corrupción. Se trata del fueguino Santiago Pauli, a quien se acusa de haber retenido parte del salario de empleados de la Legislatura provincial para financiar al partido.
El caso se destapó a partir de la filtración de audios en los que se escucha a una persona, presuntamente Pauli, hablando de solicitar la asignación por desarraigo de los trabajadores a su cargo.
Pauli, que impulsó el proyecto de Ficha Limpia, al que calificó como “una deuda con la sociedad”, habría exigido a empeleados de la Legislatura fueguina (si es que los audios son verdaderos) que le entregaran la suma percibida en concepto de compensación por desarraigo, para cubrir el costo del alquiler y las expensas de un local partidario.
Este complemento salarial asciende a unos $ 500.000 por empleado.
El denunciante es Ricardo Correa, un puntero de LLA en Tierra del Fuego que trabajó como asesor de Pauli en la Cámara baja y luego, en la Legislatura. Correa afirma que Pauli le exigió el dinero de la asignación por desarraigo y él se negó y decidió denunciarlo.
La denuncia apunta a una presunta maniobra de desvío de fondos públicos para un fin al que no están dirigidos. En el audio, la voz que pertenecería a Pauli detalla que se exige a los empleados que no viajan frecuentemente que entreguen el monto del suplemento por desarraigo, y que no se les exige a quienes sí tienen que viajar, porque esa asignación “es un viático”.