Volver | La Tecla Nacionales 21 de octubre de 2025 PANORAMA

Pablo Díaz: “El gobierno instaló muy bien el cuco de la vuelta del kirchnerismo”

En diálogo con “Desconfiados”, el director de la consultora Mercados & Estrategia dijo que en las elecciones del domingo la diferencia será menor que en septiembre, porque los seguidores de Milei irán a votar movilizados por el rechazo al peronismo.

Compartir