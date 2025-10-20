20 de octubre de 2025
RUGBY
San Isidro será sede de las finales del torneo de la URBA
La instancia decisiva del torneo Top 12 se jugará nuevamente en el municipio considerado capital nacional del rugby.
El municipio de San Isidro, considerado capital nacional del rugby, volverá a ser la sede de las finales del torneo URBA Top 12, cuando se enfrenten dos clubes locales, lo que el intendente Ramón Lanús calificó como “un orgullo”.
El CASI y el SIC disputarán el clásico sanisidrense este sábado a las 17, por una de las semifinales, en la cancha del CASI. La otra semifinal la disputarán Belgrano y Newman el viernes a las 20, en el mismo estadio. Los ganadores de ambos partidos se enfrentarán en la gran final el sábado 1 de noviembre.
“Es un orgullo para San Isidro ser sede de las finales de este importante torneo y recibir a la URBA. Y también es un orgullo que este año tanto el CASI como el SIC estén en semifinales y que uno de los dos nos represente en la final. Queremos que las hinchadas vengan a alentar a sus equipos y a divertirse, y es muy importante hacerlo con respeto y dar un buen ejemplo”, afirmó Lanús.
Allí estuvieron cuatro jugadores de cada equipo: Juan Bautista Torres Obeid (CASI), Julián Rebussone (Belgrano), Carlos Piran (SIC) y Lucas Marguery (Newman), que realizaron la foto oficial con la Copa Macro, junto con la presencia de los árbitros Mauro Rossi, Pablo Deluca y Tomás Bertazza, que tendrán a su cargo los encuentros de semifinales y final del torneo.
También participaron del evento el presidente de la URBA, Rafael Silvia, y del CASI, Sebastián Delgui; de Belgrano Athletic, Matías Rosati; de Newman, Joaquín Ibáñez; y del SIC, Brian Anthony.
El CASI llegó a las semifinales luego de 15 temporadas (su última vez había sido en 2009), y su último título es de 2005 (derrotó 18 a 17 al SIC). Por su parte, el SIC clasificó a semifinales por sexta temporada consecutiva (desde 2019). Fue campeón por última vez en 2023 (superó 15 a 12 a Alumni).
Operativo municipal
Los días que se disputen los partidos, el municipio desplegará un operativo de tránsito, seguridad y limpieza. Habrá agentes de tránsito en el recorrido de los hinchas y en el barrio Parque Aguirre durante los partidos, con cortes parciales para el traslado de las hinchadas. También habrá agentes de seguridad en las inmediaciones del CASI.
El ingreso al Club será por Av. Del Libertador y Juan Cruz Varela. El acceso al Barrio Parque Aguirre estará cerrado en las calles Escalada, Obligado y Martín Fierro.
Habrá un estacionamiento gratuito para 500 autos en Av. Márquez y Av. Santa Fe. También se ubicarán baños químicos en el entorno de Juan Cruz Varela y Libertador. Además, se realizarán operativos de control y fiscalización de la venta ambulante.