Robo de película en el Louvre: una banda se llevó nueve joyas de la corona francesa en solo siete minutos

Un grupo de al menos tres ladrones protagonizó este domingo un espectacular robo en el Museo del Louvre de París, donde en apenas siete minutos logró sustraer nueve piezas de las joyas de la corona francesa. La operación, ejecutada con precisión y planificación, dejó al descubierto fallas en la seguridad del museo más visitado del mundo.

Según el ministro del Interior, Laurent Nuñez, los delincuentes aprovecharon una zona en obras sobre la fachada que da al Sena para ingresar con una plataforma elevadora directamente a la Galería de Apolo, donde se exhiben las joyas de Napoleón y la emperatriz Eugenia. Equipados con cortadoras eléctricas, rompieron los vidrios de seguridad y se apoderaron de collares, broches y diademas de valor histórico incalculable.

En la huida —realizada en un scooter hacia la autopista A6— los asaltantes dejaron atrás una de las piezas, la corona de la emperatriz Eugenia, hallada rota en las inmediaciones del museo. El diamante Regente, una de las joyas más valiosas de la colección, no fue robado.

Todo el operativo, desde la llegada hasta la huida, ocurrió entre las 9:30 y las 9:40 de la mañana, poco después de la apertura del museo. Cabe destacar que el hurto tuvo lugar a menos de un kilómetro de la sede de la policía de París, y la Brigada de Represión del Bandidaje encabeza la investigación por “robo en banda organizada”

El Louvre, que alberga más de 33.000 obras, vuelve así a enfrentar un episodio de inseguridad más de un siglo después del célebre robo de la Mona Lisa en 1911, un hecho que marcó la historia del arte y la leyenda del museo.