El Gobierno busca mostrar un “resultado nacional” en los comicios y la oposición prepara impugnación

El simulacro del escrutinio provisorio de las elecciones legislativas del 26 de octubre desató una fuerte polémica entre el Gobierno y la oposición. Durante la prueba realizada por la Dirección Nacional Electoral (DINE) en el Correo Argentino, se proyectó un conteo nacional de los resultados, a pesar de que las elecciones se llevan a cabo en 24 distritos.



La decisión, inédita en el país, beneficiaría al oficialismo, ya que La Libertad Avanza es la única fuerza con presencia en todo el territorio bajo un mismo nombre. Delegados del peronismo, Provincias Unidas y la izquierda anticiparon que impugnarán la medida ante la Cámara Nacional Electoral, al considerar que el Ejecutivo no puede modificar la forma de difundir los resultados sin aval judicial.



Durante el simulacro, fiscales y apoderados denunciaron fallas en la carga de 1.600 actas y cuestionaron la falta de explicaciones por parte de la titular de la DINE, Luz Landívar. En tanto, fuentes oficiales confirmaron que el Gobierno busca “mostrar una sumatoria nacional” como ya ocurrió en el conteo bonaerense del 7 de septiembre.



El peronismo se agitó por la decisión no oficializada del Gobierno, porque eligió sellos electorales distintos en once provincias donde no utilizará el nombre de Fuerza Patria que lleva en 13 distritos.



Desde el PJ advierten que la maniobra busca generar un impacto político y mostrar un triunfo nacional ante la opinión pública y aliados internacionales. En el FIT también preparan una presentación judicial para frenar lo que califican como “una manipulación del proceso electoral”.



La Cámara Nacional Electoral deberá definir si el Ejecutivo puede difundir resultados nacionales en una elección que, por ley, solo reconoce cómputos distritales. Mientras tanto, el Gobierno apuesta a capitalizar políticamente la difusión del escrutinio provisorio y la oposición ultima su respuesta en los tribunales.