18 de octubre de 2025
BRONCA
Teléfono para Milei: trabajadores del Garrahan fueron a protestar a la Quinta de Olivos
Los manifestantes partieron del Congreso Nacional hacia el predio de la vivienda presidencial para hacer oír su reclamo por el cumplimiento de la ley de emergencia pediátrica.
El reclamo de los médicos y otros trabajadores del hospital pediátrico Garrahan no se detiene, a pesar de la intransigencia del gobierno de Javier Milei. Luego de realizar muchas marchas entre la Plaza de Mayo y el Congreso de la Nación, ahora decidieron ir a incomodar al propio Presidente para que escuche sus protestas, y se dirigieron hacia la Quinta de Olivos, donde se encuentra la residencia presidencial.
Los manifestantes partieron desde las inmediaciones del Congreso, en una caminata que había sido convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT). La caravana arrancó a las 14.30 y llegó al punto de destino alrededor de las 17.
Los trabajadores del Garrahan reclaman el cumplimiento de la ley de emergencia en salud pediátrica, que fue sancionada por diputados y senadores, vetada por Milei y luego sostenida por el Congreso.
“No los vamos a dejar tranquilos”, dijo la bioquímica Cristina Alonso, que participó de la marcha. “Festejamos el conseguir las leyes, pero ahora nos damos cuenta de que el Gobierno no manifiesta la intención de aplicarlas.”
Además del financiamiento del hospital, sometido al ajuste del gobierno mileísta, los trabajadores del Garrahan también se mostraron en favor del cumplimiento de otras normas rechazadas por Milei como la ley de financiamiento universitario y la de emergencia en el área de discapacidad.
“Por las infancias, la discapacidad y la universidad, las leyes que se aprueban son para cumplirse. Si no, hacemos ruido y planteamos juicio político”, dijo la titular de la APyT, Norma Lezana.