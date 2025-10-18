Volver | La Tecla Nacionales 18 de octubre de 2025 BRONCA

Teléfono para Milei: trabajadores del Garrahan fueron a protestar a la Quinta de Olivos

Los manifestantes partieron del Congreso Nacional hacia el predio de la vivienda presidencial para hacer oír su reclamo por el cumplimiento de la ley de emergencia pediátrica.

