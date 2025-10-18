Una mujer quiso acuchillar a un fotógrafo por “kukardo” y Milei acusó al kirchnerismo

HACIA EL 26O

Elecciones legislativas 2025: el paso a paso para el conteo de votos con la BUP La Secretaría Electoral de la provincia de Buenos Aires difundió el manual con las pautas oficiales para el desarrollo del escrutinio en las mesas. El instructivo explica cómo contar, clasificar y registrar los sufragios válidos, nulos, recurridos e impugnados.