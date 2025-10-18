Apps
Sábado, 18 octubre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
18 de octubre de 2025
CAMPAÑA CALIENTE

Una mujer quiso acuchillar a un fotógrafo por “kukardo” y Milei acusó al kirchnerismo

Durante los incidentes entre libertarios y opositores, la mujer agredió a un fotógrafo y le gritó “kukardo de mierda”. Luego fue detenida. “Esto es el kirchnerismo”, tuiteó el Presidente.

Una mujer quiso acuchillar a un fotógrafo por “kukardo” y Milei acusó al kirchnerismoUna mujer quiso acuchillar a un fotógrafo por “kukardo” y Milei acusó al kirchnerismo
Compartir

Una mujer fue detenida ayer durante un acto de campaña del presidente de la Nación, Javier Milei, en Tres de Febrero, después de insultar, perseguir e intentar acuchillar a un fotógrafo a quien llamó “kukardo de mierda”, y el mandatario acusó al kirchnerismo por lo ocurrido.

“Esto es el kirchnerismo. 26O: civilización o barbarie, libertad o esclavitud”, escribió Milei en una publicación realizada a través de su cuenta de X (antes Twitter), en la que compartió fotos de la mujer en el momento de su arresto y del cuchillo que llevaba.

Una mujer quiso acuchillar a un fotógrafo por “kukardo” y Milei acusó al kirchnerismo

Pero en un video que registró parte de la escena se ve cómo la mujer, que estuvo a poca distancia del auto presidencial en el acto de campaña, le grita fuera de sí al fotógrafo: “¡Andate de mi casa, pedazo de mierda! ¡Es mi Ciudad Jardín, kukardo de mierda!”
 

Así, la mujer utilizó un término acuñado por militantes libertarios para referirse despectivamente a los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner y, por extensión, a los peronistas en general, e incluso a los simpatizantes de otras fuerzas opositoras.

Contenida en el lugar por efectivos de Gendarmería Nacional que, sin embargo, la dejaron ir, la mujer persiguió luego al fotógrafo dentro de un supermercado, empuñando un gran cuchillo. Fue dentro de ese local que finalmente la detuvieron, a pesar de que ofreció resistencia.

El fotógrafo es Antonio Becerra Pegoraro, el mismo a quien Santiago Caputo intimidó luego de que fotografiara su identificación.

El diario Tiempo Argentino, que emplea a Becerra, se refirió a lo ocurrido. “Repudiamos este hecho de violencia que no es casual: se da en el marco de un acto oficialista de un gobierno que día a día provoca e incita a la violencia contra la prensa y el pueblo que se manifiesta”
 
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

HACIA EL 26O

Elecciones legislativas 2025: el paso a paso para el conteo de votos con la BUP

La Secretaría Electoral de la provincia de Buenos Aires difundió el manual con las pautas oficiales para el desarrollo del escrutinio en las mesas. El instructivo explica cómo contar, clasificar y registrar los sufragios válidos, nulos, recurridos e impugnados.

NOTICIAS MÁS VISTAS

De qué murió Mariano Castro, el hermano gemelo de Juan Castro

Sebastián Pareja: “Nos pegamos tiros en los pies que son inconducentes para el proyecto”

Elecciones legislativas 2025: el paso a paso para el conteo de votos con la BUP

Tras los incidentes en el Conurbano, Milei salió de gira por el interior del país

Los Hells Angels, trapitos y repartidores protagonizaron una violenta pelea

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET