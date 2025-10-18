18 de octubre de 2025
EXPECTATIVA
El Papa planea visitar la Argentina y Uruguay el año que viene, según Orsi
El presidente de la nación hermana contó que León XIV le dijo que en 2026 viajaría a ambos países. Ambos se reunieron en el Vaticano.
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, dijo que el Papa León XIV (el estadounidense Robert Prevost) tiene pensado viajar a la Argentina y a su país el año que viene.
“La intención la tiene. Me quedó claro que el año próximo piensa empezar con ese peregrinar que tienen los papas, no todos, pero sí los últimos”, dijo Orsi, consultado por la prensa uruguaya a su retorno del Vaticano, donde se encontró con el Sumo Pontífice, que sucedió al argentino Francisco (Jorge Bergoglio) tras su muerte en abril de este año.
El presidente uruguayo y el líder de la Iglesia Católica hablaron de la posibilidad de que el Papa realice ese viaje que tenía planeado hacer su antecesor y que nunca pudo concretar.
Francisco, en efecto, “se quedó con aquella aspiración de ir al Río de la Plata, en Argentina, y no se pudo concretar. Él quizá vaya a Buenos Aires y le gustaría ir a Uruguay”, dijo Orsi.
El mandatario de la nación hermana dijo que existe mucha expectativa en la región por una posible visita del pontífice. “A los papas no les queda otra opción que venir. La gente los espera”, bromeó.
Prevost aún no ha realizado ninguna visita a América del Sur desde que se inició su papado, y el año que viene podría hacerlo, visitando la Argentina y Uruguay.
“En Uruguay hace tiempo que estamos esperando. Teníamos mucha expectativa con Francisco, porque era de ahí, de Buenos Aires, pero no se dio. Este Papa manifiesta toda su intención; veremos. Tiene todo un mundo para recorrer también”, explicó Orsi.