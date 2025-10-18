18 de octubre de 2025
FULL CAMPAÑA
Tras los incidentes en el Conurbano, Milei salió de gira por el interior del país
El Presidente de la Nación viajó hasta Santiago del Estero para encabezar un nuevo acto hacia las elecciones del 26 de octubre. Lanzó críticas al peronismo.
En su paso por Santiago del Estero, el presidente Javier Milei les habló este sábado a sus militantes frente al local partidario ubicado en el centro de la capital provincial. Durante su breve discurso con un megáfono y subido a una camioneta, el mandatario arengó a sus seguidores, criticó duramente al kirchnerismo y pidió no volver al pasado.
El presidente afirmó que "vamos en el camino correcto" y consideró que "es momento de decidir si quieren seguir siendo esclavos de este régimen o abrazamos las ideas de la libertad", durante su recorrida en Santiago del Estero.
Subido a la caja de una camioneta junto a su hermana Karina y megáfono en mano, Milei le habló a la militancia que lo esperaba en la puerta de la sede partidaria de LLA, quienes arengaban con los cánticos "Milei, querido, el pueblo está contigo" y "Zamora basura”.
En su discurso, el mandatario aludió a la expresidenta Cristina Kirchner: "Hemos bajado la inseguridad, hemos eliminado los piquetes y además tenemos el récord de incautación de droga de la historia. Estamos en el camino correcto mientras que la líder de ellos anda en tobillera y no puede pisar la calle", apuntó, generando la euforia de los militantes presentes que comenzaron a corear "Cristina tobillera".
Y retrucó: "Tienen a su líder presa, con tobillera. Y se asocian, fueron socios, con la narco dictadura de (Nicolás) Maduro y (Hugo) Chávez. A nosotros nos respetan en todo el mundo".
Luego, el presidente hizo un pedido a la militancia: "Estamos a mitad de camino. Sigamos abrazando el cambio, no volvamos al pasado. Por eso les pido que no aflojen", enfatizó, a lo que los militantes libertarios contestaron al grito de "no".