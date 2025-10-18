Volver | La Tecla Nacionales 18 de octubre de 2025 FULL CAMPAÑA

Tras los incidentes en el Conurbano, Milei salió de gira por el interior del país

El Presidente de la Nación viajó hasta Santiago del Estero para encabezar un nuevo acto hacia las elecciones del 26 de octubre. Lanzó críticas al peronismo.

Compartir