Los Hells Angels, trapitos y repartidores protagonizaron una violenta pelea
El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en el centro de la Ciudad de La Plata. El incidente comenzó cuando un cuidacoches comenzó a agredir sin razón aparente a uno de los motociclistas.
Un violento hecho tuvo como protagonistas a Los Hells Angels, un grupo de trapitos y repartidores. El conflicto comenzó cuando un cuidacoches comenzó a agredir verbalmente a unos de los motociclistas sin razón el viernes por la tarde.
Sin embargo, la situación se repitió de manera más violenta en la madrugada del sábado, cuando aún no había amanecido, en la rambla ubicada en calle 51 entre 5 y 6.
Por motivos que aún no se precisaron, el grupo de motociclistas y un grupo de trapitos terminaron la jornada a las trompadas y empujones en plena calle.
En ese marco, un testigo ocasional que pasaba por la zona filmó con su celular el violento hecho que rápidamente se viralizó en redes sociales y se volvió tendencia en las últimas horas.
De acuerdo a los testimonios de los comerciantes de la zona, tres cuidacoches y un miembro de la agrupación de motociclistas Hells Angels protagonizaron una tensa discusión que terminó en golpes.
Al parecer, el motoquero de nacionalidad inglesa, caminaba tranquilamente por la zona de calle 6 entre 48 y 49 cuando comenzó a ser increpado. Como era de esperarse, el cruce verbal se transformó en empujones y gritos.
El encuentro anual
Según explicó Marcelo Mazza, el presidente de la agrupación Hells Angels de Buenos Aires, cientos de integrantes se reunieron en el marco de una nueva World Run, un encuentro anual e internacional que congrega a miles de integrantes del grupo de todo el mundo.