Volver | La Tecla Nacionales 18 de octubre de 2025 VIRAL

Los Hells Angels, trapitos y repartidores protagonizaron una violenta pelea

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en el centro de la Ciudad de La Plata. El incidente comenzó cuando un cuidacoches comenzó a agredir sin razón aparente a uno de los motociclistas.

Compartir