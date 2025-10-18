Volver | La Tecla Nacionales 18 de octubre de 2025 TRISTEZA

Adiós a MTV: el fin de una era que revolucionó la música en la televisión

Paramount Global confirma el cierre de cinco canales musicales icónicos el 31 de diciembre de 2025, marcando el ocaso definitivo de la era del videoclip en la pantalla chica. Una nostalgia inevitable para quienes crecieron bailando al ritmo de sus pantallas.

Compartir