Viernes, 17 octubre 2025
Nacionales
17 de octubre de 2025
POLÉMICA MUSICAL

Poca armonía: asociación de músicos cruzó a un ministro

Sturzenegger publicó un tuit en el que acusó a SADAIC que pelear por “recuperar sus privilegios”. La entidad salió a responder y le señaló que el propio decreto que defiende el ministro desmiente su afirmación.

Poca armonía: asociación de músicos cruzó a un ministro
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a arremeter hoy en X (antes Twitter) contra la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC), y la organización salió a responderle por el mismo medio.

El intercambio discordante se inició cuando Sturzenegger publicó un tuit en el que acusaba a SADAIC de haber ido a la Justicia para “recuperar sus privilegios” y defendió un decreto que, según dijo, autoriza el uso gratuito de música en eventos privados.

La entidad acusó al ministro de “abuso de poder” y le señaló que el decreto que reivindica desmiente sus dichos, ya que establece que los músicos deben ser remunerados por la reproducción de música.

“SADAIC PELEA PARA QUE VUELVAS A PAGAR POR TUS EVENTOS PRIVADOS. Un éxito del gobierno ha sido la eliminación el monopolio de SADAIC y la adecuación de la definición de ámbito privado y público para la reproducción artística que derivó en que miles de familias pudieran dejar de pagarle a SADAIC por eventos privados por los que nunca deberían haber pagado derechos de reproducción pública. Pero claro, los monopolios que la dictadura supo crear se resisten a largar sus privilegios y mucho más a competir”, escribió Sturzenegger, y siguió con una larga explicación sobre las presentaciones judiciales de la asociación de autores musicales.

SADAIC salió a responderle, también por X: “El Ministro Sturzenegger comete un nuevo error en su tweet en el que refiere la problemática vinculada a la gestión de SADAIC. El uso de música no es gratuito ya que la obra musical tiene un dueño que es el autor/compositor. El ministro omite considerar que el propio decreto 765/24 en su artículo 35, establece que aquel que obtenga un beneficio directo o indirecto por la utilización de música debe remunerar a los titulares de derechos. Los salones de fiesta ejercen una actividad comercial, como tal, lucrativa, y deben remunerar a los titulares de derechos.”
 

No es la primera vez que Sturzenegger sale a criticar públicamente a SADAIC. Ya lo hizo a principios de este año, cuando utilizó una canción de Las Manos de Filippi, “Señor Cobranza” (que atribuyó erróneamente a Bersuit Vergarabat), para achacarle a la asociación lo que dice un fragmento de su letra: “No me digan, se mantienen con la plata de los pobres. Eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden”.

La propia banda salió a responderle al ministro en aquella ocasión: “Fede, la letra esa que citás la hicimos nosotros y está dedicada a gente como vos. Saludos”.
 

Nacionales

ELECCIONES 2025

Milei pasó por Tres de Febrero: hubo incidentes entre oficialistas y opositores

El presidente tuvo una recorrida corta por el distrito que gobierna Diego Valenzuela. En la previa del acto, se registraron algunos episodios de violencia entre militantes. El presidente cerrará su campaña en Rosario.

