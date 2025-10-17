Volver | La Tecla Nacionales 17 de octubre de 2025 SEMANA COMPLICADA

Se diluyó el efecto Trump/Bessent y el dólar se volvió a disparar

Los efectos del apoyo no duraron y el valor de la divisa trepó hasta acercarse nuevamente a los $ 1500, marca que superaron las versiones financieras.

