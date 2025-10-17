Apps
Viernes, 17 octubre 2025
17 de octubre de 2025
SEMANA COMPLICADA

Se diluyó el efecto Trump/Bessent y el dólar se volvió a disparar

Los efectos del apoyo no duraron y el valor de la divisa trepó hasta acercarse nuevamente a los $ 1500, marca que superaron las versiones financieras.

Ya no queda nada del efecto calmante que habían tenido los anuncios y medidas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y del secretario del Tesoro de ese país, Scott Bessent, en el precio del dólar estadounidense en el mercado argentino. La divisa volvió hoy a los valores que tenía antes de la intervención, aproximándose a la marca de los 1500 pesos.

El dólar oficial trepó hasta los $ 1475 para la venta, muy lejos de los $1378 que valía el lunes (llegó a los $ 1491 antes de bajar). Y las versiones financieras del dólar superaron la barrera de los 1500, ya que el “contado con liqui” (CCL) cerró a $ 1549 para la venta y el dólar MEP, a $ 1542.

La versión paralela o “blue” de la moneda norteamericana, en tanto, supera por $ 10 a la oficial, ya que cotiza a $ 1485 para la venta.

La escalada de $ 100 en los últimos cuatro días tiene que ver con la incertidumbre generada por las declaraciones de Trump de que los Estados Unidos dejarán de ayudar a la Argentina si el oficialismo pierde las elecciones del domingo 26.

Bessent ya había dicho anteriormente que el apoyo a nuestro país estaba supeditado al resultado electoral, pero la confirmación por parte de Trump, en medio de una reunión en la Casa Blanca con el presidente argentino, Javier Milei, y su equipo económico, tuvo una contundencia mucho mayor.
 

