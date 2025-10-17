17 de octubre de 2025
DÍA DE LA LEALTAD
Tras la celebración en San Vicente, comenzó la caravana a San José 1111
Miles de personas se encolumnaron en la estación de Once y Retiro para partir rumbo a la casa de Cristina Kirchner mientras cumple su prisión domiciliaria. Axel Kicillof y el MDF dijeron presente en la movilización
Luego de las celebraciones del Día de la Lealtad por parte de la CGT y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el kirchnerismo despliega su músculo militante en una nueva movilización masiva hacia la casa de la expresidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner.
Eel kirchnerismo concentra su energía en la caravana “Leales de Corazón”, convocada por La Cámpora y el PJ nacional, que partirá el viernes a las 17 desde distintos puntos del Gran Buenos Aires hacia San José 1111, donde vive Cristina Kirchner y cumple allí su prisión domiciliaria. Con el lema “Fin de la proscripción y libertad para Cristina”, los organizadores buscan reinstalar la figura de la ex mandataria como símbolo de resistencia frente al gobierno y a la justicia.
“Ayer por Perón, hoy por Cristina”, es otro de los lemas con los cuales se convocó a la movilización. Se espera que cuando llegue el grueso de la militancia, la expresidenta brinde un mensaje al público presente y salga al balcón a saludar, como es habitual desde que ratificaron su condena por la Causa Vialidad. La coordinación del evento estuvo a cargo de La Cámpora y de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.
Tanto el 16 como el 17 de octubre hubo diversos actos en conmemoración del Día de la Lealtad Peronista. El primero fue organizado por la CGT, mientras que en el mediodía del 17 el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó un acto en la Quinta de San Vicente junto a Verónica Magario, Jorge Taiana y Juan Grabois. Entre los dirigentes kirchneristas que estuvieron en el acto del MDF se encontraban Wado de Pedro, Daniela Vilar y Nicolás Kreplak.
La lista de dirigentes presentes en San José 1111 no está confirmada. Hay expectativa por la presencia de Axel Kicillof y de Sergio Massa, dos de los principales dirigentes de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el peronismo prepara una foto de fuerte respaldo político y acompañamiento a la ex mandataria, al cumplirse 80 años de lo que para algunos es el día fundacional del movimiento peronista.
A pocas semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde el peronismo tiene una buena chance de ganarle a La Libertad Avanza y engrosar su número de legisladores, los tres actos por el Día de la Lealtad dejan en evidencia la fuerte interna que atraviesa el peronismo, pese a la formal unidad bajo el sello Fuerza Patria. Si bien no hubo referencias hacia las rispideces, todo indica que post elecciones continuarán las tensiones en la provincia de Buenos Aires.
Pese a las tensiones internas y la incertidumbre por su presencia, el gobernador bonaerense Axel Kicillof fue a San José 1111 a bancar a Cristina Kirchner en una columna importante del Movimiento Derecho al Futuro. En un pequeño contacto con la prensa, el gobernador cuestionó al gobierno nacional por la ayuda económica del gobierno norteamericano: “Una cosa inédita que hay que estudiarlo con detalle es que el tesoro de los Estados Unidos compró pesos. No pasó nunca. Trató de contener el tipo de cambio y no pudo. Son cosas tan raras, tan extrañas, y que la letra grande no la conocemos. Por ahora es más tuit que ayuda".
"Y si la ayuda viene es para sostener un esquema que está generando pérdida de empleo. 200.000 puestos de trabajo menos hay en la Argentina y tenemos un gobierno que a eso no le mueve un pelo. Le mueve un pelo si le dan una habitación o si se trae el fibrón de Trump. En vez de buscar el fibrón, por qué no se ocupa de que se abra una empresa de las que cerraron, de que la gente tenga laburo o de que alcance el sueldo”, añadió el mandatario bonaerense.
También habló sobre CFK y sentenció: “Cristina está injustamente presa. Yo creo que es un momento para reflexionar y juntar fuerzas de cara al 26 de octubre que son unas elecciones muy importantes”.