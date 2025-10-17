Tras la celebración en San Vicente, comenzó la caravana a San José 1111

📍❤️Desde Lomas, hasta que Cristina esté libre



Nos encontramos con compañeros y compañeras en la estación de Lomas para arrancar la caravana a San José 1111. Somos miles, salimos desde cada rincón de la provincia y del país para dejar clarísimo que el pueblo no olvida a quien… pic.twitter.com/FVS2PMsFtS