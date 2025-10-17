Volver | La Tecla Nacionales 17 de octubre de 2025 CRÍTICAS

Sturzenegger: “El Gobierno da libertad para rediseñar el contrato laboral y no hacen nada”

En el 61° coloquio de IDEA, el ministro Federico Sturzenegger reclamó que los sectores privados no aprovecharon las herramientas que el gobierno les otorgó para modificar contratos laborales y cuestionó la falta de acción ante reformas clave.

Compartir