Sin Máximo ni Massa, Kicillof tuvo su Día de la Lealtad con el PJ bonaerense en la mira

encabezó un acto en la Quinta de San Vicente en conmemoración del 80 aniversario del día de la, el Gobernador dio otra muestra más de autonomía en el marco de las tensiones internas con Cristina Fernández y hasta ahora no se sabe si irá a la caravana convocada por el Partido Justicialista (PJ) nacional.Además del primer mandatario, en el escenario se encontraban la vicegobernadora,; el intendente anfitrión,, y los candidatos a diputados nacionales. La jornada comenzó pasadas alrededor de las 11.30 y luego concluyó en menos de una hora con la marcha peronista.Magario brindó un discurso encendido en el que comenzó con un tirón de orejas hacia la conducción del PJ bonaerense. El llamado de atención llegó en medio de la espera para la renovación de autoridades que actualmente tiene como presidente a. Tal como contóy es impulsada por intendentes que responden a Kicillof. Asimismo,. Ese es el mayor de los honores que hoy tengo y que hoy quiero reivindicar”, disparó Magario.Asimismo, expresó: “Hoyque tuvo su pueblo con aquel dirigente, nuestro querido Juan Domingo Perón, pero fundamentalmente el hombre que vino a devolverle los derechos y a crear los derechos para los trabajadores”.A su turno, Kicillof se refirió a Cristina mientras no se conoce oficialmente si irá a la caravana en su apoyo. “Llegamos a los 80 años de ese 17 de octubre. 80 años en los que mil veces dieron por muerto al peronismo o intentaron destruirlo. Pero llegamos en una situación realmente desastrosa desde el punto de vista democrático.”, sentenció.Más adelante, en relación a la victoria obtenida el 7 de septiembre, el mandatario manifestó que “. Pero ese triunfo y esa victoria sacudió el escenario político nacional porque se rompió un mito y se rompió un hechizo con el que tenían engañados a los de acá y a los de afuera”.. Nuestro pueblo no cambia de idea. Lleva las banderas de Evita y de Perón”, añadió. A su vez, lanzó: “Faltan muy pocos días para una elección crucial, para una elección histórica e importante. El 26 de octubre ya no sólo va a opinar en las urnas nuestro pueblo sobre esta política de hambre y de destrucción de nuestro tejido productivo, de nuestra educación, de nuestra salud y nuestros derechos. También va a opinar el 26 de octubre, el pueblo bonaerense sobre la cuestión de la soberanía”.Finalmente, remarcó: “A partir del 26 de octubre, hay que dedicarse incansablemente a darle a nuestro pueblo una alternativa de esta derecha y ultraderecha, insensible, cruel. Tenemos que dedicarnos a construir con unidad, con conciencia, con responsabilidad, aquello que en el año 27,”.Entre los miembros del gabinete se encontraban Andrés Larroque, Carlos Bianco, Pablo López, Agustina Vila, Walter Correa, Cristina Alvarez Rodríguez, Estela Díaz, Nicolás Kreplak, Daniela Vilar y Martín Marinucci, entre otros. AsíEn tanto, los jefes comunales que fueron de la partida: Julio Alak, Mario Secco, Andrés Watson, Mariano Cascallares, Pablo Descalzo, Federico Otermín, Gastón Granados, Federico Achaval, Fernando Moreira, Marisa Fassi, Leonardo Boto, Juan Mancini, Gustavo Cocconi.