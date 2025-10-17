El campo denunció desigualdad en comunidades rurales de la Provincia

ELECCIONES 2025

Polarización y alto interés electoral marcan la previa de las legislativas 2025 La Libertad Avanza y Fuerza Patria concentran más del 69% de la intención de voto, según una encuesta nacional realizada por la Consultora CB. Crece la predisposición a participar en los comicios, con casi un 70% de votantes decididos.