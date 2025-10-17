17 de octubre de 2025
ALERTA
El campo denunció desigualdad en comunidades rurales de la Provincia
Carbap señaló que las inundaciones que aún mantienen aislados a pueblos y comunidades provocan que muchos niños no puedas asistir a clases. También afecta a la atención de la salud y la provisión de alimentos.
Con varios distritos provinciales sufriendo aún severas inundaciones, la Confederación de Asociación Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) expresó su preocupación por lo que considera una situación de desigualdad de oportunidades para las comunidades rurales.
En un comunicado, la entidad sostiene que “bajo la sombra de la elección bonaerense antes, y nacional ahora, se sigue ocultando la triste realidad que las comunidades rurales de la Provincia de Buenos Aires, azotadas por las inundaciones están padeciendo”.
“Esas comunidades necesitan ser escuchadas. Necesitan que los niños concurran a las escuelas. Necesitan llegar a los pueblos cercanos para acceder a la atención de salud y para la compra de alimentos”.
Más adelante, Carbap alertó de que “es inconcebible que las familias que viven en la zona rural de una de las provincias más ricas del país, tengan que sufrir tanta desigualdad. La educación y la salud son derechos para todos los ciudadanos, se viva en el campo o en la ciudad”.
En tal sentido, consideraron que “es obligación de los gobiernos, tanto nacional como provincial, el dar respuesta contundente frente a esta realidad que ya paso de emergencia temporaria”.
“Desde CARBAP hacemos un fuerte llamado a los funcionarios involucrados, para que ejerzan sus funciones y terminen con esta permanente siembra de desigualdades entre los niños que viven en las áreas rurales y las urbanas”, añadieron.