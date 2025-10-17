A 80 años del primer 17 de octubre: el recuerdo en las redes

A 80 años del 17 de octubre de 1945: No fue el inicio de una historia, fue el momento en que la historia cambió de dirección.#17deOctubre#Lealtad#VivaPeron pic.twitter.com/F5d2Ez76JF — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) October 17, 2025



80 años de una historia de amor. pic.twitter.com/xZdgl6W9Tm — Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires (@FuerzaPatria26O) October 17, 2025

El 17 de octubre de 1945, el pueblo argentino marchó a Plaza de Mayo a rescatar a Perón, preso por su lealtad a la causa de aquellos hombres y mujeres. El 17 de octubre de 2025, hay otra presa por su lealtad a la causa del pueblo: @CFKArgentina.



Hoy por Cristina, como ayer por… pic.twitter.com/CsGsgFqvJZ — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) October 17, 2025

“Interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, que es lo único que puede hacer grande e inmortal a la Nación.”



Juan Perón, a 80 años del 17 de octubre de 1945 🇦🇷✌️ pic.twitter.com/va4eIhZuiX — Andrés Larroque (@larroqueandres) October 17, 2025

"¡Queremos a Perón!", el lema repetido por millones de argentinos ese 17 de octubre de 1945 mientras colmaban las calles de pueblo. De esa lealtad nació el movimiento que cambió la historia y sembró la doctrina de la justicia social.



A Cristina la proscribieron como a Perón, los… pic.twitter.com/io3QeBcrKo — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) October 17, 2025

📺 El 17 de octubre de 1951, con el histórico discurso de Eva Perón desde Plaza de Mayo en el acto por el #DíaDeLaLealtad, por primera vez se transmitía la señal televisiva en Argentina. En memoria de aquel día, celebramos el nacimiento de este medio en nuestro país. ¡Feliz Día… pic.twitter.com/dK76BmrcBn — Fernando Gray (@fernandogray) October 17, 2025

AMOR CON AMOR SE PAGA



Hoy conmemoramos el día de la lealtad -sobre el que se fundó la revolución social justicialista- con la principal dirigente peronista presa y proscripta por este régimen político ilegítimo, inhumano, antinacional y antipopular. Llevemos hoy a Cristina en el… pic.twitter.com/RZRqoMAc3b — Juan Grabois (@JuanGrabois) October 17, 2025

📆Hoy celebramos el Día de la Lealtad Peronista, símbolo de unidad, justicia social y amor por nuestra Patria.



Sigamos defendiendo los derechos de los trabajadores y las banderas que nos legaron Perón y Evita 🇦🇷. pic.twitter.com/ReA3yJbcu5 — Ruben Eslaiman (@RubenEslaiman) October 17, 2025

Hace 80 años el pueblo salió a las calles a liberar a Perón y a conquistar su destino. ✌️ Hoy, esa #Lealtad sigue viva en cada lucha por la justicia social, la independencia económica y la soberanía política que también defendió Evita en su búsqueda de mayor igualdad.



Por… pic.twitter.com/rVRBdbjECj — Estela Díaz (@EstelaEDiaz) October 17, 2025

¡Feliz día de la Lealtad!



Hoy más que nunca sigamos levantando las banderas de un país con justicia social, soberanía política e independencia económica 🇦🇷✌🏻 — Federico Achával (@FedericoAchaval) October 17, 2025

Feliz día de la lealtad ✌🏻 pic.twitter.com/Hnc8QbK28W — Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) October 17, 2025

El 17 de octubre de 1945, el pueblo argentino irrumpía en la historia para fundirse con su líder, el general Perón, en un abrazo de lealtad infinito.



Ochenta años después, con ese amor intacto, marchamos para liberar a @CFKArgentina, proscripta y perseguida por representar la… pic.twitter.com/4sUGJ1l10P — Florencia Saintout (@fsaintout) October 17, 2025

80 años del Peronismo. El movimiento político que cambió la historia de nuestro país. #LealtadPorSiempre 🇦🇷



17 de octubre | Día de la Lealtad Peronista. pic.twitter.com/GXPxL1ItV4 — Blanca Cantero (@BLANCAHCANTERO) October 17, 2025

🇦🇷 17 de Octubre: ¡Día de la Lealtad Peronista!



Hace 80 años, un pueblo movilizado por amor y lealtad alzó su voz para cambiar la historia, reclamando por su líder: el Coronel Perón.



Esa gesta fundacional sigue viva. ¡VIVA PERÓN! 🫂 pic.twitter.com/Outxmhii8p — Ricardo Alessandro (@CuraAlessandro) October 17, 2025

Hace 80 años el pueblo salió a la calle a pedir por Perón, y nació para siempre la palabra lealtad.

Esa misma lealtad que Néstor recuperó cuando devolvió la política al pueblo, cuando volvió a poner a la Argentina de pie. Y que Cristina sostuvo, aún frente a la persecución y el… pic.twitter.com/yim1tIBpcb — Emmanuel González Santalla (@egsantalla) October 17, 2025

DÍA DE LA LEALTAD PERONISTA✌️♥️🇦🇷



Celebramos el #DíaDeLaLealtad conmemorando aquel 17 de octubre, hace 80 años, donde quedó plasmada para siempre la esencia de nuestro movimiento. Ayer, hoy y siempre nuestro legado es claro: defender a la Patria basados en la justicia social… pic.twitter.com/ug3KX9O5ba — José Arteaga (@joserarteaga) October 17, 2025

"Trabajadores: únanse. Sean más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan ha de levantarse en esta hermosa tierra la unidad de todos los argentinos".



Juan Domingo Perón, a 80 años del 17 de octubre de 1945.



¡Feliz día de la Lealtad, compañeros y compañeras!… pic.twitter.com/UXd1fHcb2S — Nicolás Russo (@RussoNicolasOk) October 17, 2025

📅 17 de octubre | Día de la Lealtad Peronista



A 80 años de aquel día histórico, seguimos levantando las mismas banderas que movilizaron al pueblo trabajador desde Berisso hacia Plaza de Mayo. pic.twitter.com/37joUHo0gy — Fabián Cagliardi (@fabiancagliardi) October 17, 2025

Hace 80 años el pueblo salió a la calle a pedir la libertad de Perón.



Hoy, volvemos a hacerlo por Cristina. Porque la historia se repite cuando los intereses del pueblo están en juego, porque la lealtad es un ejercicio rector de nuestro movimiento, y porque seguimos llevando la… pic.twitter.com/rxuSypL0bY — Daniela Vilar (@danyvilar) October 17, 2025

Leales de Corazón 💙



Hoy respondemos con la misma Lealtad que hace 80 años. Porque el peronismo una vez más está proscripto y enfrentando la injusta detención de su principal líder.

Por eso hoy como en 1945, salimos a las calles a demostrarle a Cristina que siempre vamos a estar… pic.twitter.com/UcpCvddnSR — Ariel Archanco (@ArielArchanco) October 17, 2025

17 de octubre de 1945

Por Scalabrini Ortiz ✌🏼 pic.twitter.com/4VwRsmtj1m — Partido Justicialista (@p_justicialista) October 17, 2025

A 80 años del 17 de octubre de 1945, el día que cambió el rumbo del país y marcó la inclusión de los trabajadores a la política, seguimos defendiendo las banderas, que nos heredó nuestro líder #JuanDPerón, de Independencia Económica, Justicia Social y Soberanía Política. pic.twitter.com/dMkZCRguaW — Daniel Gollan (@DrDanielGollan) October 17, 2025

🔆🇦🇷 "Es el mismo pueblo que ha de ser inmortal, porque no habrá perfidia ni maldad humana que pueda someter a esta masa grandiosa en sentimiento y en número."

Juan Domingo Perón

A 80 años del 17 de octubre de 1945 ✌️#DíaDeLaLealtad pic.twitter.com/LyuH42gkIR — La Patria es el Otro (@patriaeselotrok) October 17, 2025