Viernes, 17 octubre 2025
17 de octubre de 2025
A 80 años del primer 17 de octubre: el recuerdo en las redes

Varios referentes del peronismo bonaerense y nacional extendieron sus saludos y sus recuerdos a través de las redes en el marco de un nuevo Día de la Lealtad Peronista.

El 17 de octubre de 1945 una multitud realizó una histórica movilización a Plaza de Mayo para exigir la liberación de Juan Domingo Perón, que por aquel entonces había ostentado los cargos de vicepresidente y secretario de Trabajo y Previsión, quien se encontraba detenido en la Isla Martín García por orden de la Junta Militar.

La convocatoria fue masiva y, gracias a la presión social, Edelmiro J. Farrell solicitó la intervención de Perón para que hablara a sus simpatizantes, con el fin de calmar la situación.

En su histórico discurso, Perón confirmó su renuncia al gobierno y que se presentaría como candidato para los futuros comicios, que lo dieron como ganador con un apabullante 52,84% de los votos. Así, la fecha se consolidó como una expresión del movimiento justicialista y del condicional apoyo a la figura de Perón. 

En un nuevo 17 de octubre, que conmemora los 80 años de la mítica movilización, referentes peronistas hicieron uso de las redes para extender sus saludos, recuerdos y para reafirmar su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra cumpliendo una condena en su domicilio.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

