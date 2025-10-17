A 80 años del primer 17 de octubre: el recuerdo en las redes

La Tecla
A 80 años del 17 de octubre de 1945: No fue el inicio de una historia, fue el momento en que la historia cambió de dirección.#17deOctubre#Lealtad#VivaPeron pic.twitter.com/F5d2Ez76JF— Jorge Taiana (@JorgeTaiana) October 17, 2025
— Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires (@FuerzaPatria26O) October 17, 2025
80 años de una historia de amor. pic.twitter.com/xZdgl6W9Tm
El 17 de octubre de 1945, el pueblo argentino marchó a Plaza de Mayo a rescatar a Perón, preso por su lealtad a la causa de aquellos hombres y mujeres. El 17 de octubre de 2025, hay otra presa por su lealtad a la causa del pueblo: @CFKArgentina.— Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) October 17, 2025
Hoy por Cristina, como ayer por… pic.twitter.com/CsGsgFqvJZ
“Interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, que es lo único que puede hacer grande e inmortal a la Nación.”— Andrés Larroque (@larroqueandres) October 17, 2025
Juan Perón, a 80 años del 17 de octubre de 1945 🇦🇷✌️ pic.twitter.com/va4eIhZuiX
"¡Queremos a Perón!", el lema repetido por millones de argentinos ese 17 de octubre de 1945 mientras colmaban las calles de pueblo. De esa lealtad nació el movimiento que cambió la historia y sembró la doctrina de la justicia social.— Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) October 17, 2025
A Cristina la proscribieron como a Perón, los… pic.twitter.com/io3QeBcrKo
📺 El 17 de octubre de 1951, con el histórico discurso de Eva Perón desde Plaza de Mayo en el acto por el #DíaDeLaLealtad, por primera vez se transmitía la señal televisiva en Argentina. En memoria de aquel día, celebramos el nacimiento de este medio en nuestro país. ¡Feliz Día… pic.twitter.com/dK76BmrcBn— Fernando Gray (@fernandogray) October 17, 2025
AMOR CON AMOR SE PAGA— Juan Grabois (@JuanGrabois) October 17, 2025
Hoy conmemoramos el día de la lealtad -sobre el que se fundó la revolución social justicialista- con la principal dirigente peronista presa y proscripta por este régimen político ilegítimo, inhumano, antinacional y antipopular. Llevemos hoy a Cristina en el… pic.twitter.com/RZRqoMAc3b
📆Hoy celebramos el Día de la Lealtad Peronista, símbolo de unidad, justicia social y amor por nuestra Patria.— Ruben Eslaiman (@RubenEslaiman) October 17, 2025
Sigamos defendiendo los derechos de los trabajadores y las banderas que nos legaron Perón y Evita 🇦🇷. pic.twitter.com/ReA3yJbcu5
Hace 80 años el pueblo salió a las calles a liberar a Perón y a conquistar su destino. ✌️ Hoy, esa #Lealtad sigue viva en cada lucha por la justicia social, la independencia económica y la soberanía política que también defendió Evita en su búsqueda de mayor igualdad.— Estela Díaz (@EstelaEDiaz) October 17, 2025
Por… pic.twitter.com/rVRBdbjECj
¡Feliz día de la Lealtad!— Federico Achával (@FedericoAchaval) October 17, 2025
Hoy más que nunca sigamos levantando las banderas de un país con justicia social, soberanía política e independencia económica 🇦🇷✌🏻
Feliz día de la lealtad ✌🏻 pic.twitter.com/Hnc8QbK28W— Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) October 17, 2025
El 17 de octubre de 1945, el pueblo argentino irrumpía en la historia para fundirse con su líder, el general Perón, en un abrazo de lealtad infinito.— Florencia Saintout (@fsaintout) October 17, 2025
Ochenta años después, con ese amor intacto, marchamos para liberar a @CFKArgentina, proscripta y perseguida por representar la… pic.twitter.com/4sUGJ1l10P
80 años del Peronismo. El movimiento político que cambió la historia de nuestro país. #LealtadPorSiempre 🇦🇷— Blanca Cantero (@BLANCAHCANTERO) October 17, 2025
17 de octubre | Día de la Lealtad Peronista. pic.twitter.com/GXPxL1ItV4
🇦🇷 17 de Octubre: ¡Día de la Lealtad Peronista!— Ricardo Alessandro (@CuraAlessandro) October 17, 2025
Hace 80 años, un pueblo movilizado por amor y lealtad alzó su voz para cambiar la historia, reclamando por su líder: el Coronel Perón.
Esa gesta fundacional sigue viva. ¡VIVA PERÓN! 🫂 pic.twitter.com/Outxmhii8p
Hace 80 años el pueblo salió a la calle a pedir por Perón, y nació para siempre la palabra lealtad.— Emmanuel González Santalla (@egsantalla) October 17, 2025
Esa misma lealtad que Néstor recuperó cuando devolvió la política al pueblo, cuando volvió a poner a la Argentina de pie. Y que Cristina sostuvo, aún frente a la persecución y el… pic.twitter.com/yim1tIBpcb
DÍA DE LA LEALTAD PERONISTA✌️♥️🇦🇷— José Arteaga (@joserarteaga) October 17, 2025
Celebramos el #DíaDeLaLealtad conmemorando aquel 17 de octubre, hace 80 años, donde quedó plasmada para siempre la esencia de nuestro movimiento. Ayer, hoy y siempre nuestro legado es claro: defender a la Patria basados en la justicia social… pic.twitter.com/ug3KX9O5ba
"Trabajadores: únanse. Sean más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan ha de levantarse en esta hermosa tierra la unidad de todos los argentinos".— Nicolás Russo (@RussoNicolasOk) October 17, 2025
Juan Domingo Perón, a 80 años del 17 de octubre de 1945.
¡Feliz día de la Lealtad, compañeros y compañeras!… pic.twitter.com/UXd1fHcb2S
📅 17 de octubre | Día de la Lealtad Peronista— Fabián Cagliardi (@fabiancagliardi) October 17, 2025
A 80 años de aquel día histórico, seguimos levantando las mismas banderas que movilizaron al pueblo trabajador desde Berisso hacia Plaza de Mayo. pic.twitter.com/37joUHo0gy
Hace 80 años el pueblo salió a la calle a pedir la libertad de Perón.— Daniela Vilar (@danyvilar) October 17, 2025
Hoy, volvemos a hacerlo por Cristina. Porque la historia se repite cuando los intereses del pueblo están en juego, porque la lealtad es un ejercicio rector de nuestro movimiento, y porque seguimos llevando la… pic.twitter.com/rxuSypL0bY
Leales de Corazón 💙— Ariel Archanco (@ArielArchanco) October 17, 2025
Hoy respondemos con la misma Lealtad que hace 80 años. Porque el peronismo una vez más está proscripto y enfrentando la injusta detención de su principal líder.
Por eso hoy como en 1945, salimos a las calles a demostrarle a Cristina que siempre vamos a estar… pic.twitter.com/UcpCvddnSR
17 de octubre de 1945— Partido Justicialista (@p_justicialista) October 17, 2025
Por Scalabrini Ortiz ✌🏼 pic.twitter.com/4VwRsmtj1m
A 80 años del 17 de octubre de 1945, el día que cambió el rumbo del país y marcó la inclusión de los trabajadores a la política, seguimos defendiendo las banderas, que nos heredó nuestro líder #JuanDPerón, de Independencia Económica, Justicia Social y Soberanía Política. pic.twitter.com/dMkZCRguaW— Daniel Gollan (@DrDanielGollan) October 17, 2025
🔆🇦🇷 "Es el mismo pueblo que ha de ser inmortal, porque no habrá perfidia ni maldad humana que pueda someter a esta masa grandiosa en sentimiento y en número."— La Patria es el Otro (@patriaeselotrok) October 17, 2025
Juan Domingo Perón
A 80 años del 17 de octubre de 1945 ✌️#DíaDeLaLealtad pic.twitter.com/LyuH42gkIR
“Es el pueblo trabajador, y humilde de la patria, que aquí y en todo el país está de pie.”— Pedro Borgini Senador (@BorginiPedro) October 17, 2025
— Juan Domingo Perón, 17 de octubre de 1945.
A 80 años de aquel histórico día, recordamos el compromiso, la unidad y la lealtad del pueblo argentino que salió a las calles para cambiar la… pic.twitter.com/h77aUMmmdr