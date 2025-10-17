17 de octubre de 2025
BOLETÍN OFICIAL
Provincia rompe el chanchito con millonario aporte para caminos rurales
El Ministerio de Desarrollo Agrario continúa acompañando a los distritos con subsidios destinados a la compra de equipos que faciliten el mantenimiento y la conectividad del sector agropecuario.
El Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, a cargo de Javier Rodríguez, aprobó mediante la Resolución N° 420-MDAGP-2025 la entrega de un subsidio de $23.466.693 a la Municipalidad de General Guido. Los fondos serán destinados a la compra de una rastra de tiro excéntrica pesada de 24 discos dentados de 28 pulgadas, con lanza rebatible hacia los costados, destinada a la reparación y mejora de caminos rurales del distrito.
Según lo establece la resolución, la medida forma parte del Programa de Reconstrucción y Transformación Provincial 6x6 (2022-2027) impulsado por el gobernador Axel Kicillof, en el componente “Caminos e Infraestructura para la Accesibilidad Rural”.
El objetivo es mejorar la transitabilidad de los caminos rurales, facilitando el acceso a localidades, escuelas y establecimientos productivos como tambos, granjas apícolas o porcinas, y otros emprendimientos agropecuarios.
La norma que se publicó esta mañana en el Boletín Oficial subraya que el Ministerio de Desarrollo Agrario lleva adelante políticas para fortalecer las economías locales y regionales, promoviendo el trabajo de pequeños y medianos productores, cooperativas y comercios rurales.
En este marco, la ayuda económica busca garantizar la circulación permanente de bienes y personas vinculadas a la producción agropecuaria, contribuyendo al desarrollo del territorio bonaerense.
La resolución autoriza a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto a emitir la orden de pago correspondiente, con cargo al Presupuesto General de la Provincia prorrogado para el ejercicio 2025.
Asimismo, se establece que el municipio deberá rendir cuentas ante el Honorable Tribunal de Cuentas y adquirir la maquinaria en un plazo máximo de 120 días, informando luego su uso y los tramos de caminos mejorados.
También se dispone que la resolución sea comunicada al Honorable Concejo Deliberante de General Guido.