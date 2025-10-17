Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de octubre de 2025 BOLETÍN OFICIAL

Provincia rompe el chanchito con millonario aporte para caminos rurales

El Ministerio de Desarrollo Agrario continúa acompañando a los distritos con subsidios destinados a la compra de equipos que faciliten el mantenimiento y la conectividad del sector agropecuario.

