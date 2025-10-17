Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de octubre de 2025 RECESION

El Conurbano no la ve: por falta de ventas cerraron las sucursales de una importante cadena

La crisis del consumo golpea fuerte en el Gran Buenos Aires. El grupo Cencosud cerró las sucursales de VEA en Morón y Moreno por la caída de ventas y el aumento de costos. Casi 80 empleados fueron despedidos o reubicados, mientras el gremio advierte que “la gente ya no compra ni lo básico”.

Compartir