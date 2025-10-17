Volver | La Tecla Nacionales 17 de octubre de 2025 REPUDIABLE

Detuvieron a un basquetbolista argentino en Italia por agresiones a una enfermera de la Cruz Roja

Todo comenzó luego de la victoria del Virtus Bologna ante el AS Monaco en un cruce de la Euroliga que se disputó en el PalaDozza.

