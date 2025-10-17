17 de octubre de 2025
REPUDIABLE
Detuvieron a un basquetbolista argentino en Italia por agresiones a una enfermera de la Cruz Roja
Todo comenzó luego de la victoria del Virtus Bologna ante el AS Monaco en un cruce de la Euroliga que se disputó en el PalaDozza.
Un hecho repudiable se volvió tendencia en los medios italianos y en el mundo al conocerse el incidente entre el basquetbolista argentino Luca Vildoza y su pareja contra una enfermera de la Cruz Roja.
Al parecer, después del partido, Vildoza salió junto a su mujer en su auto y la via Calori estaba obstruida por un operativo de la Cruz Roja. Sin embargo, en vez que tener paciencia y esperar a que el tránsito se vaya despejando, el argentino explotó de furia.
Según informan varios medios italianos y también españoles, el basquetbolista estaba apurado y comenzó a tocar la bocina y hacer señas de luces para que el personal de la salud despejara la zona, pero los médicos no perdieron la paciencia y siguieron con su trabajo.
El incidente continuó unas cuadras más adelante cuando los vehículos volvieron a cruzarse. Vildoza sacó derrapando el auto y frenó delante del vehículo sanitario.
Según relatan varias fuentes, el basquetbolista bajó de su auto y habría tomado del cuello a una enfermera de 55 años de la Cruz Roja, mientras su mujer le tiraba del pelo.
Anoche, en el escándalo que se vivió en Bologna, Vildoza salió del estadio PalaDozza junto a su mujer que es jugadora profesional de vóley y juega en el equipo de la ciudad.
Según cuenta el periodista italiano, Alessandro Maggi, la pareja fue liberada luego de pasar la noche en la dependencia policial. Varias horas después, cuando el hecho ya había explotado en los sitios más importantes de Europa, el Virtus Bologna emitió un comunicado sobre la situación protagonizada por Vildoza.
Qué dice el comunicado
“El jugador y su esposa, mientras se dirigían a casa después del partido disputado en el PalaDozza, creyéndose víctimas de un comportamiento ilícito por parte de otros, tuvieron un altercado con un agente sanitario que viajaba en un vehículo de la Cruz Roja Italiana, que solicitó la intervención de una patrulla de la policía, seguida de la identificación y aplicación de medidas legales contra el deportista y su esposa”, así comenzó el club a relatar lo sucedido.
Sin detallar en las presuntas agresiones, siguió: “Esta mañana, la Fiscalía del Tribunal de Bolonia ha notificado a las partes un decreto de libertad inmediata, sin restricciones, firmado por el Procurador General Dr. Flavio Lazzarini, considerando que no eran necesarias medidas restrictivas, renunciando la Fiscalía al juicio sumario inicialmente previsto para las 12 de hoy”.
“Actualmente se están llevando a cabo investigaciones exhaustivas para esclarecer lo sucedido realmente, pero, a la vista del decreto emitido inmediatamente por el Ministerio Público, Virtus Pallacanestro Bologna SpA, asistida por el Sr. Mattia Grassani, expresa extrema confianza en el resultado de las investigaciones de la defensa en curso, que serán presentadas a las autoridades competentes lo antes posible. Por tanto, el jugador viajará con el resto del primer equipo para el partido de Euroliga fuera de casa en Lyon”, concluyó.