Viernes, 17 octubre 2025
Argentina
Buenos Aires
17 de octubre de 2025
POLEMICA

Karen Reichardt dijo que votar al kirchnerismo es una “enfermedad mental”

La candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza generó una fuerte polémica al calificar de esa manera al voto opositor. “De verdad que es una enfermedad mental. La persona que te dice 'yo voto al peronismo o al kirchnerismo' va con problemas...”, afirmó.

Karen Reichardt dijo que votar al kirchnerismo es una “enfermedad mental”
La candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Karen Reichardt, desató una fuerte polémica al asegurar que votar al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires es una “enfermedad mental”. Las controvertidas declaraciones tuvieron lugar durante una entrevista en el programa "Pan y Circo", de Radio Rivadavia.

Consultada por el periodista Jonatan Viale sobre a qué sector del electorado buscaba persuadir, Reichardt diferenció al votante del PRO del kirchnerista. Sobre este último, afirmó: “De verdad que es una enfermedad mental. La persona que te dice 'yo voto al peronismo o al kirchnerismo' va con problemas...”.

Ante la sorpresa de los conductores, el periodista Lucas Morando le repreguntó si había dicho "enfermedad mental", a lo que la candidata libertaria ratificó con un contundente "Sí".

Luego, intentó explicar su afirmación: “Las personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada. Que vos me digas 'yo estoy mirando algo, veo que no tengo cloacas, ¿por qué sigo votando a las mismas personas?'”.

Según Reichardt, no se trata de una diferencia ideológica, sino de una cuestión más profunda. “No es que piensan distinto, es un tema cultural. No es un tema de pensamiento. No es que piensan en Perón. Es un tema de cultura, lo tienen adentro”, enfatizó.

Más adelante, intentó matizar sus dichos iniciales: “No dije enfermos mentales, dije enfermedad. Es una manera de decir cuando tenés una enfermedad en la cabeza, un chip, que vos, cuando decís, se me tara”.

Para reforzar su punto, la candidata, que ocupa el segundo lugar en la lista de diputados de LLA por la provincia, utilizó ejemplos personales: “Vivo en capital y en provincia, en Pilar y acá. Y soy de zona sur. Yo a Banfield... es un asco, y vos decís ¿por qué siguen votando lo mismo?”.

 

Buenos Aires

