La Tecla Buenos Aires 17 de octubre de 2025 POLEMICA

Karen Reichardt dijo que votar al kirchnerismo es una “enfermedad mental”

La candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza generó una fuerte polémica al calificar de esa manera al voto opositor. “De verdad que es una enfermedad mental. La persona que te dice 'yo voto al peronismo o al kirchnerismo' va con problemas...”, afirmó.

