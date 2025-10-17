Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de octubre de 2025 "PRETENSIONES"

Nardini: “Es un rol muy ingrato el que le toca cumplir a Máximo Kirchner”

El intendente de Malvinas Argentinas y exministro bonaerense habla de los desafíos para el peronismo y reclama más diálogo del Ejecutivo provincial con los sectores internos. La necesidad de “frenar a Milei”. "Hay que consultarle a él y a todos los demás compañeros cuál va a ser el destino del partido", aseguró el jefe comunal sobre el futuro del PJ.

