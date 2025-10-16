Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de octubre de 2025 JUDICIALES

La Justicia obligó a una aseguradora a cubrir los gastos del exdiputado internado en Punta Cana

El Tribunal del Trabajo N°3 de La Plata hizo lugar parcialmente a un amparo presentado por la hija de Ricardo Gorostiza, quien permanece internado en grave estado tras sufrir un infarto en República Dominicana. La empresa Interassist deberá garantizar el tratamiento dentro de las 24 horas.

Compartir