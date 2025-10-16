16 de octubre de 2025
METÁFORA PRESTADA
“Antes de traicionar a Javier me corto las manos”, dijo Reichardt
La candidata a diputada dijo que su lealtad al Presidente es “total” y sentenció: “Para un liberal no hay nada mejor que un liberal”.
+La segunda candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt, dijo que su lealtad al presidente de la Nación, Javier Milei, es “total” y que se cortaría las manos antes de traicionarlo. Y advirtió que es en el Congreso, al que aspira a llegar, donde se pelea la “batalla cultural”.
En una entrevista con un canal de streaming, marcada por definiciones y un par de reapropiaciones conceptuales, Reichardt dijo que “lo único que le importa” a la oposición es “bajar al gobierno” y aseguró: “Antes de traicionar a Javier, me corto las manos”.
Así, la modelo, actriz y conductora televisiva tomó prestada una metáfora del propio mandatario, que había anunciado, famosamente, que se cortaría un brazo antes de subir un impuesto.
Otra reapropiación tuvo lugar cuando Reichardt afirmó: “Para un liberal no hay nada mejor que un liberal”, parafraseando una de las Veinte Verdades Peronistas, más precisamente la sexta, que reza “Para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista”, y que Juan Domingo Perón luego reformuló cambiando “peronista” por “argentino”.
“La batalla cultural realmente está en el Congreso”, dijo la candidata del oficialismo. “Ahora vienen las leyes importantes: la reforma laboral, la impositiva. Lo más importante son estas elecciones”, manifestó, en referencia a los comicios que tendrán lugar el domingo 26.
“Me llamó mucho la atención no arrasar el 7 de septiembre, porque la gente vive muy mal”, dijo también, refiriéndose a las elecciones provinciales que tuvieron lugar ese día en la provincia de Buenos Aires, y en las que el peronismo derrotó con contundencia a la alianza libertaria.