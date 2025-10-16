16 de octubre de 2025
DIPUTADOS
Pareja: “Agustín Romo es una persona que está legitimada por el espacio”
Autocrítico, el presidente de LLA en la Provincia habla de la campaña tras el caso Espert. Mira el vaso medio lleno por el resultado de septiembre y dice que deben “recuperar la conexión con la gente” . "Agustín es una persona que está legitimada por el espacio", aseguró Pareja.
Sebastián Pareja hace un alto en la campaña para recibir a La Tecla en su oficina. El subsecretario de Integración Socio-Urbana, presidente del partido y armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, reconoce que el episodio Espert coronó una serie de tiros en los pies del espacio, pero asegura que nada puede hacerlos correr del eje y deben salir rápido “del barro en el cual la política está muy acostumbrada a manejarse”.
CARGOS EN LA PROVINCIA Y EL BLOQUE
-Viene la discusión de los jueces de la corte en la Provincia, la discusión de los cargos. ¿Qué van a pedir?
-Esa negociación va a estar y estamos preparados para tenerla, pero primero debemos definir algunas cuestiones que están vinculadas con saber qué propuesta estamos llevando. Si es solo por el cargo cometemos un error, porque eso va a hacer que una vez que obtenga la banca en la Corte siente a cualquiera que pase caminando por ahí o a cualquiera que me sugieras vos o cualquier otro. No puede funcionar así. Tengo que tener mucha claridad respecto de la persona que uno está proponiendo para ocupar un lugar de tanto poder e importancia.
“Estamos preparados para el resultado que sea”
-¿Y los otros cargos?
-Hay muchos cargos que están vinculados a la política, y estoy en un proceso de análisis y definición, que voy a estar tomándola en los próximos días.
-¿Los vas a negociar vos?
-Sí, por supuesto
-¿Y el bloque de la Cámara de Diputados, que hoy lo preside alguien de Las Fuerzas del Cielo?
-Sí, Agustín (Romo).
-¿Pero se va a abrir una discusión nueva acerca de las futuras autoridades del bloque?
-Desde el día uno he dejado mucha libertad de acción, autonomía e independencia en cada en cada lugar. ¿Qué hago? Custodio que esa independencia y esa autonomía vayan hacia el lugar que queremos como como gobierno nacional. Me meto cuando encontramos un concejal aprobando el aumento de tasas municipales de un intendente kirchnerista. Che, ¿qué pasó acá?. Agustín es una persona que está legitimada por el espacio, no importa si es de Las Fuerzas del Cielo o de lo que fuese, es una persona capaz. Cuando lleguen las discusiones hay muchos lugares que se tienen que ocupar en la Cámara de Diputados, que serán materia de discusión; quién es más representativo para estar acá o allá lo voy a dejar a disposición de ellos.
-¿Les puede volver a pasar lo de 2023, con las fugas?
-No va a pasar. No va pasar, bajo ningún punto de vista. No va a haber fugas. En el 2023 hubo un grupo de personas que, indudablemente, tenía tomada una decisión, y que se aprovechó del pacto de Acassuso para meter una excusa ilógica, respecto de que con Mauricio Macri no querían tener nada que ver. Se aprovecharon de ese acuerdo para decir “me voy antes de asumir la banca”. Fue desproporcionado.