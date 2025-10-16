Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de octubre de 2025 DIPUTADOS

Pareja: “Agustín Romo es una persona que está legitimada por el espacio”

Autocrítico, el presidente de LLA en la Provincia habla de la campaña tras el caso Espert. Mira el vaso medio lleno por el resultado de septiembre y dice que deben “recuperar la conexión con la gente” . "Agustín es una persona que está legitimada por el espacio", aseguró Pareja.

