Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de octubre de 2025 ADJUDICACIÓN EXPRESS

Del casino al cordón: Boldt mete otra ficha en Mar del Plata

El grupo Tabanelli, histórico operador del juego en la provincia, busca quedarse ahora con el negocio del estacionamiento medido. La empresa fue creada meses antes de la licitación y recibió impugnaciones, pero el oficialismo igual le abrió la puerta.

Compartir