La Cámara Nacional Electoral falló a favor de la reimpresión de los afiches: cuánto le costará al Estado

Esta mañana, el Tribunal revocó la decisión de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires respecto a la reimpresión de los afiches que se deben exhibir en los establecimientos de votación con las listas completas de las candidaturas reales del distrito.

