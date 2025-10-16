16 de octubre de 2025
VIRAL
Los Hells Angels llegaron a La Plata y hay preocupación entre los vecinos
El grupo de motoqueros nacido en Estados Unidos si bien se presentan como una agrupación de aficionados a las motos, ha esto vinculada al tráfico de drogas, armas, actividades de extorsión y tráfico de influencias.
Los Hells Angels están en Argentina y eligieron a la Ciudad de La Plata para realizar el encuentro anual. En ese marco, decenas de motoqueros comenzaron a arribar a la capital bonaerense, y por ese motivo, se generó una cierta preocupación entre los vecinos.
Ante los rumores y el extremo temor, el presidente de la filial de Hells Angels en Argentina, Marcelo Mazza, trató de transmitir calma en las declaraciones que dio esta tarde ante distintos canales de televisión.
“Estamos en todo el mundo y ahora estamos acá festejando la fiesta anual. Nos reunimos aproximadamente entre quinientos y seiscientos miembros y hacemos una fiesta donde la pasamos bien", manifestó.
El evento se realizará en el predio La Paloma, en el cruce de las calles 6 y 146 de Berazategui. Allí se llevarán a cabo recitales, exposiciones de motos y ferias de comida hasta el domingo, y se espera que participen miembros de la agrupación de distintos países.
"Estamos festejando anualmente; nos reunimos entre 500 y 600 miembros, la pasamos bien e intercambiamos la cultura. Cada persona que viene acá viene a disfrutar de Argentina", explicó Mazza.
"Yo garantizo personalmente, haciéndome cargo de todo, que el evento va a salir de la mejor manera. La fiesta termina el domingo al mediodía, cuando trasladamos a toda la gente al aeropuerto", afirmó el presidente de Hells Angels en el país.
Cómo surgieron
Hells Angels Motorcycle Club (HAMC por sus siglas en inglés) fue fundada en Estados Unidos por veteranos de guerra de la Segunda Guerra Mundial, en 1948. En ese entonces surgieron varios clubes de aficionados a las motos, y algunos de ellos derivaron en Hells Angels.
De acuerdo a la historia que cuenta la propia agrupación, el nombre fue elegido en referencia a la unidad de bombarderos de la Fuerza Aérea Estadounidense, la "Hell's Angels" (los Ángeles del Infierno), denominada así por el título de una película de 1930 de Howard Hughes.
En Argentina, el club fijó su primera base en Buenos Aires en 1999. Desde entonces, han surgido capítulos en Mendoza (2004), Luján (2021), San Isidro (2019), Cipolletti (2017), Venado Tuerto (2017), Córdoba (2014) y una agrupación nómade establecida en 2006.
Pese a las acusaciones internacionales que los ligan con el tráfico de drogas y armas, representantes de la agrupación han negado consistentemente cualquier relación con actividades ilegales.