Los Hells Angels llegaron a La Plata y hay preocupación entre los vecinos

El grupo de motoqueros nacido en Estados Unidos si bien se presentan como una agrupación de aficionados a las motos, ha esto vinculada al tráfico de drogas, armas, actividades de extorsión y tráfico de influencias.

