Nacionales 16 de octubre de 2025 MUERTE DIGNA

Se legalizó la eutanasia en Uruguay en una histórica votación del Senado

Luego de más de diez horas de debate, los legisladores del Frente Amplio alzaron su mano para expresarse a favor, así como también lo hicieron algunos de los pertenecientes a los opositores Partido Colorado y Partido Nacional.

