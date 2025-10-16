Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de octubre de 2025 UNIDAD TURÍSTICA FISCAL

Vialidad intimó a un municipio por autorizar una obra en Ruta 11 sin su aval técnico

La Dirección de Vialidad de la Provincia declaró la irregularidad de la autorización municipal para la construcción de una dársena en la Unidad Turística Fiscal Arroyo Lobería. Esta decisión da la razón a la denuncia de la Asamblea Luna Roja, que había alertado sobre la ocupación de la franja de 20 metros de la Ruta 11.

