16 de octubre de 2025
UNIDAD TURÍSTICA FISCAL
Vialidad intimó a un municipio por autorizar una obra en Ruta 11 sin su aval técnico
La Dirección de Vialidad de la Provincia declaró la irregularidad de la autorización municipal para la construcción de una dársena en la Unidad Turística Fiscal Arroyo Lobería. Esta decisión da la razón a la denuncia de la Asamblea Luna Roja, que había alertado sobre la ocupación de la franja de 20 metros de la Ruta 11.
La controversia se inició formalmente con la presentación de una "fehaciente denuncia" por parte de la Asamblea Luna Roja ante la Dirección de Vialidad provincial en agosto de 2024 , apuntando contra la autorización otorgada por el Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata (EMTUR) a la firma RIVAN S.A., concesionaria de la Unidad Turística Fiscal Arroyo Lobería.
El eje del conflicto es la construcción de una dársena vehicular de aproximadamente 5443 m² , aprobada mediante la resolución RESFC-2023-5-E-MUNIMDP-EMTUR. La obra está proyectada sobre la franja libre de caminos de 20 metros de ancho, linderos a la Ruta Provincial N°11, kilómetro 541,6. Los vecinos argumentaron que la obra fue autorizada sin contar con la prefactibilidad ni el permiso de la autoridad vial provincial , conculcando el Artículo 4° y 5° de la Ley N°6312/60, que prohíbe elevar construcciones de carácter definitivo sobre esa franja vial.
Además del incumplimiento normativo, la Asamblea alertó que la construcción representa un "grave prejuicio a la seguridad" de la ruta, generando maniobras de ingresos y egresos en un tramo considerado de alto riesgo por la presencia de curvas y desniveles.
Tras analizar las actuaciones, la Dirección de Vialidad emitió un informe de firma conjunta, donde el Departamento Conservación confirmó que no existen antecedentes de autorización relacionados con la obra , ni se había gestionado intervención ni prefactibilidad ante esa Dirección.
Como resultado de esta verificación, la autoridad provincial resolvió notificar al Municipio de General Pueyrredón. Vialidad le recordó al municipio que, previo a la aprobación municipal de cualquier tipo de emprendimiento a realizar sobre predios frentistas a rutas provinciales, deben solicitar el plano del emprendimiento visado y aprobado por la DVBA. Esta obligación se enmarca en las incumbencias que le otorgan la Ley de Autarquía de la DVBA N°7943/72 y la Ley N°6312/60.
Esta comunicación, ejecutada por la División Técnica del Departamento Zonal X de Mar del Plata, constituye la intimación formal que declara la irregularidad del permiso municipal. La Asamblea Luna Roja, que busca que se "provea medidas urgentes, efectivas y oportunas", solicitó específicamente que Vialidad informe esta omisión normativa al Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR). El EMSUR se encuentra actualmente a cargo de la tramitación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de la UTF Arroyo Lobería.