Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de octubre de 2025 EN CAMPAÑA

Kicillof junto a Taiana: “Los candidatos del gobierno no pueden recorrer la provincia”

El Gobernador y el primer candidato de Fuerza Patria recalaron en Ezeiza y recorrieron la obra de la Casa de la Provincia junto al intendente Granados. Allí se refirieron a las elecciones que se vienen.

Compartir