15 de octubre de 2025
EN CAMPAÑA
Kicillof junto a Taiana: “Los candidatos del gobierno no pueden recorrer la provincia”
El Gobernador y el primer candidato de Fuerza Patria recalaron en Ezeiza y recorrieron la obra de la Casa de la Provincia junto al intendente Granados. Allí se refirieron a las elecciones que se vienen.
“Como los candidatos del gobierno nacional no pueden recorrer la provincia para pedir el voto después de haber ajustado a los que menos tienen, lo hacen extorsionando a nuestro pueblo desde Estados Unidos. Sepan que el 26 de octubre nadie se va a asustar y vamos a votar a Fuerza Patria con la cabeza en alto, pensando en el desarrollo y en el futuro”, dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Lo hizo durante una visita a Ezeiza que compartió con el primer candidato de la alianza peronista, Jorge Taiana.
Kicillof y Taiana recalaron en el municipio que gobierna Gastón Granados junto a la jefa de asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, y a los ministros bonaerenses de Trabajo, Walter Correa, y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. Junto al intendente y a la presidenta del Concejo Deliberante local, Dulce Granados, recorrieron la obra de lo que será la Casa de la Provincia, un espacio de descentralización de la gestión provincial.
Taiana apuntó contra el gobierno de Javier Milei, como lo hiciera Kicillof. “Milei tiene el objetivo de destruir la industria, el empleo, la educación y hambrear a jubilados y trabajadores para convertir a la Argentina en un país dócil para las potencias extranjeras”, dijo. “Los candidatos de Fuerza Patria no lo vamos a permitir. Tenemos el compromiso de que jamás votaremos algo que perjudique al pueblo: creemos en un Estado presente y cercano a la comunidad para mejorar sus condiciones de vida.”
Por su parte, el intendente Granados manifestó: “El 7 de septiembre las y los vecinos de Ezeiza decidieron seguir por el camino del progreso, del trabajo y de la defensa de la educación pública que encabeza el Gobernador. El próximo 26 de octubre vamos a terminar de frenar al gobierno nacional, que tanto daño le está haciendo al pueblo bonaerense”.
En el desembarco ezeicense también participaron el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard; los subsecretarios de Gestión Operativa de la Jefatura de Asesores, Juan Pablo Cusa, y de Relaciones del Trabajo, Andrés Rodríguez Reveles; el presidente de Provincia Net, Juan Ignacio Balasini, y los dirigentes Jorge Devoto y Pedro Wasiejko.