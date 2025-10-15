Volver | La Tecla Nacionales 15 de octubre de 2025 ECONOMÍA

EE.UU. sigue con la intervención: compra de pesos y promesa de ayuda por 40.000 millones

El tesoro norteamericano volvió a operar en el mercado cambiario argentino con compras directas de pesos y negocia un paquete auxiliar de 20.000 millones de dólares del sector privado, que elevaría el auxilio global a 40.000 millones.

