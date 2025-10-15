Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de octubre de 2025 PREOCUPACIóN

Demoras judiciales y falta de avión sanitario agravan la situación del exdiputado Ricardo Gorostiza

“A mi papá lo tienen que entubar porque lo tienen que dializar 24 horas. Si el fallo no sale a favor, lo pago yo, vendo lo poquito que tengo”, dijo María Eugenia Gorostiza, quien reclama el envío urgente de un avión sanitario desde la Argentina.

